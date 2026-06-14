Bizarrap y Nicki Nicole despiden a productor argentino Lucas Vignale tras accidente en Río

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Buenos Aires, 14 jun (EFE).- Los músicos argentinos Bizarrap y Nicki Nicole despidieron en redes sociales al productor audiovisual de esa misma nacionalidad, Lucas Vignale, tras el accidente aéreo de este domingo entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

Vignale, de 29 años, dirigió videos musicales de ambas estrellas pop.

Bizarrap, autor de decenas de éxitos musicales en los últimos años, expresó su último adiós a través de una historia de Instagram, en la que aparece junto a Vignale en una foto y agregó: «No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables».

Por su parte, Nicki Nicole también utilizó historias de Instagram para despedir al productor audiovisual, al mostrar este domingo un fragmento de una grabación de uno de sus videos musicales y afirmar: «Sin palabras la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo».

En el accidente fallecieron seis personas y en el plan de vuelo de uno de los helicópteros involucrado figuraban como pasajeros Vignale, el youtuber argentino Gaspar ‘Gaspi’ Prim Díaz y el músico estadounidense Oliver Tree.

Las autoridades policiales de Río de Janeiro hasta el momento no han confirmado que los cuerpos hallados en el accidente pertenezcan a ellos.

Otras figuras de YouTube, como los españoles Rubius e Ibai Llanos, al igual que el argentino Coscu, despidieron a ‘Gaspi’ con sentidos mensajes en sus redes sociales.

Vignale publicó la última imagen conocida de ‘Gaspi’ a través de una historia de Instagram, en la que se le ve reclinado en una silla de playa muy cerca del mar.

El canal de streaming Blender, en el que Gaspar había estrenado recientemente una producción audiovisual, se despidió del youtuber en sus redes, agradeciéndole por su «arte» y «sensibilidad», y comentó: «Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho».

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña. EFE

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