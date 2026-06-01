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Bloqueo de EEUU paraliza la entrega de miles de toneladas de ayuda de la ONU para Cuba

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La Habana, 1 jun (EFE).- Naciones Unidas tiene cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no puede distribuir o que está repartiendo con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla, según confirmó EFE por medio de varias fuentes.

Este desafío logístico coincide con un momento de crecientes necesidades en Cuba porque a la grave crisis energética, económica y social que sufre la isla desde hace años se le ha sumado desde enero la política de máxima presión de Washington.

Varias fuentes conocedoras de la situación, y que solicitaron permanecer en el anonimato, explicaron a EFE que actualmente el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene unas 11.000 toneladas de alimentos atascadas en puertos cubanos y otras 8.000 distribuidas por el país y con serias dificultades para ser distribuidas.

Otras agencias de Naciones Unidas, entre ellas la centrada en los menores, Unicef, y el PNUD, dedicada al desarrollo económico, tienen en varias decenas de contenedores en esos mismos puertos, que están logrando extraer y distribuir con enorme lentitud. EFE

jpm/cpy

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