Bloqueos de carreteras bajan en Bolivia tras acuerdo entre sindicalistas y Gobierno de Paz

La Paz, 12 ene (EFE).- Los bloqueos de carreteras aminoraron este lunes en Bolivia, después del acuerdo alcanzado entre sindicalistas y el Gobierno de Rodrigo Paz para abrogar el decreto que elimina la subvención a los combustibles y crear una nueva norma que mantendrá el retiro del subsidio, pero anulará otras que rechazaron esos sectores.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó esta jornada 22 bloqueos de ruta debido a «conflictos sociales» en Cochabamba (centro), Potosí (suroeste) y Santa Cruz (este), después de que en la víspera se reportara 69 bloqueos, incluidas otras regiones como La Paz (oeste) y Pando (norte).

De los 22 puntos de bloqueo, 19 están en Cochabamba, dos en Santa Cruz y uno en Potosí, que aún no se levantan e impiden la libre circulación de vehículos.

En Cochabamba, el punto más conflictivo es en la población de Parotani, donde la ruta que une el occidente con el oriente del país permanece cerrada.

En el trópico de Cochabamba la Federación de Gremiales de esta zona, que aglutina a los comerciantes afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), anunció que levantarán el bloqueo en la ruta hacia Santa Cruz cuando se publique la abrogación del decreto.

Asimismo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunció que levantarán el bloqueo de carreteras en todo el país «por humanidad» y este sector seguirá «en estado de emergencia» hasta la publicación de la eliminación de la norma.

Mientras que las salidas de buses de servicio internacional e interdepartamental desde la Terminal de Buses de La Paz se reanudaron esta jornada en algunas rutas, dijo a EFE el jefe de Operaciones, Alejandro Mayorga.

«Todo el occidente de Bolivia se encuentra con mayor fluidez, las salidas desde la terminal están sin problema hacia el departamento de Oruro, no se puede llegar a Cochabamba todavía», explicó Mayorga.

Según el funcionario, en una semana de bloqueos hubo una pérdida de 6 millones de bolivianos (862.068 dólares) para la terminal de buses de La Paz.

En Cochabamba, aún están suspendidas las salidas de buses hacia el occidente y el oriente del país.

El acuerdo firmado es fruto del diálogo realizado el domingo entre los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, y de las federaciones campesinas con seis ministros, incluidos el de la Presidencia, José Luis Lupo; de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Además de la elaboración del nuevo decreto, los sectores movilizados anunciaron que con la firma del acuerdo se levantarán todas las medidas de presión, incluidos los bloqueos de carreteras iniciados el pasado martes.

El documento establece que «el decreto 5503 se abrogará en su totalidad» y que «a partir de la firma del acuerdo» se creará una comisión para elaborar «un nuevo decreto» que «mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles».

Seguirán vigentes los precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

La COB y los sindicatos campesinos que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Morales y Luis Arce (2020-2025) realizaron marchas callejeras desde el 22 de diciembre y desde el martes bloquearon carreteras para exigir la abrogación del decreto. EFE

