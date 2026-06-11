BM alerta de que la deuda y los altos tipos de interés reducen la resiliencia global

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Washington, 11 jun (EFE).- El Banco Mundial (BM) alertó este jueves de que el fuerte aumento de la deuda soberana y unos tipos de interés más elevados que en la década pasada están reduciendo la resiliencia de la economía global, especialmente en las economías emergentes y de bajos ingresos.

El informe de Perspectivas Económicas Globales del organismo advierte de que el espacio fiscal de muchos países continúa deteriorándose en un momento marcado por el impacto de la guerra en Oriente Medio, el encarecimiento de la energía y la desaceleración del crecimiento mundial.

«Entretanto, la deuda pública en las economías en desarrollo se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos, mientras que el crecimiento de la inversión privada en la década de 2020 se ha reducido a menos de la mitad en comparación con la década de 2010», señaló el BM.

En concreto, el organismo indicó que la deuda de los países de bajos ingresos pasó de representar menos del 40 % de sus productos internos brutos (PIB) en 2010 a superar el 70 % este año.

Al mismo tiempo, el coste del servicio de esa deuda aumentó del equivalente al 6 % de los ingresos públicos a alrededor del 11 %, lo que limita la capacidad de los gobiernos para financiar inversión y programas sociales.

El economista jefe del BM, Indermit Gill, sostuvo que «la economía mundial es mucho menos resiliente hoy de lo que era en 2008, e incluso en comparación con 2018», debido al aumento generalizado del endeudamiento soberano.

El análisis del organismo añade que los tipos de interés se mantendrán a nivel global en niveles más altos que en la década pasada, especialmente en las economías no avanzadas, sometidas a mayores presiones fiscales y más expuestas a los efectos del conflicto.

Según el BM, el aumento de la deuda desde 2010 ha elevado en alrededor de 110 puntos básicos los diferenciales de los bonos soberanos emitidos en dólares y en unos 30 puntos básicos los rendimientos de la deuda en moneda local de las economías emergentes.

El informe subraya además que el impacto del endeudamiento es más severo en países con antecedentes de impago, baja calificación crediticia, fuerte dependencia de deuda de corto plazo o debilidad institucional.

El organismo recomendó fortalecer la recaudación interna, mejorar la eficiencia del gasto público y reforzar la gestión de deuda para contener el aumento de los costes de financiación y preservar recursos destinados al crecimiento y la creación de empleo. EFE

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