Bolivia detiene a 11 colombianos y dos bolivianos y vinculan a uno con banda colombiana

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La Paz, 7 abr (EFE).- La Policía Boliviana detuvo en la ciudad de Santa Cruz (este) a trece personas, once colombianos y dos bolivianos, entre ellos un supuesto miembro de la banda delictiva Los Espartanos de ese país, tras un enfrentamiento a tiros que terminó sin víctimas, informó este martes una fuente policial.

El operativo policial se realizó el lunes en una vivienda de la ciudad de Santa Cruz, donde los sospechosos respondieron con disparos a la intervención de los agentes, que repelieron el ataque sin que se registraran víctimas mortales.

Además de los ciudadanos colombianos, fueron detenidos dos bolivianos que presuntamente integran el grupo y se incautaron tres armas de fuego durante la operación.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Jhenky Gómez, dijo a los medios que uno de los extranjeros detenidos es Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, «que tiene una notificación roja en Colombia por asociación delictuosa, porte de armas de fuego y homicidio agravado».

Según el comandante, se trata de un sujeto «altamente peligroso que pertenecería al grupo delincuencial Los Espartanos» y «sería uno de los más buscados» en Colombia.

La Policía de Bolivia coordina con autoridades de Colombia para identificar a los detenidos, ya que varios de los extranjeros utilizaban identidades falsificadas.

También se investiga, agregó Gómez, si este grupo tiene relación con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que fue detenido el pasado 13 de marzo en la misma ciudad y entregado a las autoridades de Estados Unidos.

En Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico, operan varios grupos armados en la parte urbana como los Espartanos. EFE

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