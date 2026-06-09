Bolivia recibió 39 toneladas de ayuda humanitaria de países vecinos ante bloqueos de vías

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La Paz, 8 jun (EFE).- Bolivia recibió 39 toneladas de ayuda humanitaria de cuatro países vecinos que fueron enviadas gradualmente para paliar los efectos de los bloqueos de carreteras realizados desde hace más de un mes por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que han provocado desabastecimiento en algunas ciudades.

El viceministro boliviano de Defensa Civil, Alfredo Troche, detalló este lunes a los medios que la ayuda provino de Brasil, que entregó 21 toneladas; Chile, que aportó ocho; Paraguay, seis; y Perú, que recientemente hizo una aportación de cuatro toneladas.

Troche dio este informe al participar en un acto en el Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, para la entrega de 25 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de Perú y Brasil que próximamente serán distribuidas entre los grupos sociales más vulnerables.

El viceministro indicó que esta ayuda será canalizada a través de la Gobernación del departamento de La Paz, que junto con los municipios más afectados entregará las donaciones «de la manera más responsable» a la población más vulnerable.

La carga incluye las cuatro toneladas enviadas por Perú, consistentes en 8.000 bolsas de lentejas, y las 21 toneladas de ayuda brasileña, integradas por 16 toneladas de arroz y cinco de leche, precisó el Viceministerio de Defensa Civil en un comunicado de prensa.

En el evento también participó el embajador de Perú en Bolivia, Carlos Chávez-Taffur, quien destacó la entrega de la ayuda y el trabajo coordinado con las autoridades bolivianas para «repatriar a 350 peruanos varados en Bolivia» durante estas semanas de conflicto y también trasladar a 70 bolivianos que quedaron atrapados en la frontera.

Esta jornada, el Gobierno de Chile informó que el próximo lunes enviará una nueva dotación de ayuda humanitaria.

Argentina también apoyó a Bolivia con el envío de dos aviones Hércules que apoyan en los «puentes aéreos» para trasladar alimentos desde las zonas productoras en el este hacia el occidente del país.

Las protestas y bloqueos de carreteras son impulsados por campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes exigen la renuncia de Paz como «única demanda» y sin opción de diálogo.

El presidente Paz firmó este lunes la ley que reglamenta los estados de excepción, aunque la promulgación no implica la vigencia automática de esa medida porque hace falta un decreto que todavía no ha sido anunciado y que también debe ser aprobado por el Legislativo.

Los conflictos han dejado al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres fallecidas en el contexto de las protestas, en circunstancias que son investigadas. EFE

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