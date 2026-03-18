Bolivia reemplaza desfiles del Día del Mar por actos cívicos para preservar días de clases

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La Paz, 18 mar (EFE).- Los tradicionales desfiles escolares por el Día del Mar, previstos para el 23 de marzo, no se realizarán este año en Bolivia y serán reemplazados por breves actos cívicos en las unidades educativas, con el objetivo de evitar la interrupción de los 200 días hábiles de clases, indicó este miércoles el Ministerio de Educación.

La medida fue comunicada con un instructivo en el que se ordena a las unidades educativas públicas y privadas la realización de un acto conmemorativo que garantice el respeto al calendario escolar y la continuidad de las actividades académicas.

El documento establece que los actos cívicos deberán desarrollarse al inicio de la jornada escolar y sugiere incluir el izado de la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional y de la Marcha Naval, además de una reflexión sobre la memoria histórica, la unidad nacional y el «derecho irrenunciable al acceso soberano al mar».

Hasta ahora, los desfiles escolares eran una práctica habitual dentro de los actos cívicos por el Día del Mar.

La ministra de Educación, Beatriz García, ha reiterado en distintas ocasiones que una de sus prioridades es garantizar el cumplimiento efectivo de los 200 días de clases anuales, lo que sustenta la decisión de modificar la forma de conmemoración de esta fecha.

Bolivia conmemora el Día del Mar el 23 de marzo porque en esa fecha en 1879 se produjo la primera resistencia del país ante lo que las autoridades bolivianas califican de invasión de tropas chilenas que comenzó el 14 de febrero del mismo año.

En la llamada guerra del Pacífico, Bolivia perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

En la víspera del 23 suelen iniciar los actos conmemorativos con el traslado de los restos del prócer Eduardo Abaroa, el héroe de la defensa del territorio costero en la guerra del Pacífico, desde la basílica de San Francisco, en el centro de la ciudad de La Paz, hasta la plaza que lleva su nombre. Pero este año el 22 están previstas las elecciones regionales.

El Gobierno de Rodrigo Paz no ha informado por el momento sobre los actos que realizará el lunes 23.

En 2013, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) llevó la reclamación marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2018 determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar, aunque Bolivia considera que el fallo no impide el diálogo.

El presidente Paz indicó la semana pasada que busca abrir un «nuevo ciclo» de relaciones con Chile, durante su asistencia a la investidura del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago. EFE

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