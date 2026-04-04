Bolivia reporta la confiscación de 300 kilos de droga durante operativos simultáneos

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La Paz, 4 abr (EFE).- El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia informó este sábado sobre la confiscación de 300 kilos de droga en operativos simultáneos, en los que también se destruyeron varias fábricas de cocaína, junto con la detención de dos oficiales acusados de presuntamente alterar droga con fines de incineración.

Los resultados corresponden al plan “Operación 200: por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”, que se efectuó en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni, entre el 1 y el 3 de abril, señala un comunicado del Viceministerio.

En dichas acciones, las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisaron «más de 176 kilos de marihuana en operativos mayores, alrededor de 100 kilogramos de cocaína base, más de 21 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 980 litros de droga líquida».

Asimismo, en la región del Trópico de Cochabamba (centro) se encontraron cuatro fábricas de cocaína y se incineraron «grandes cantidades de insumos químicos», donde se hallaron 2.000 litros de gasolina, ácido sulfúrico, carbonato de sodio y cemento.

A esto se suma «la detección de irregularidades en el pesaje e incineración de sustancias controladas», algo en lo que se cree estuvieron involucrados dos funcionarios policiales de la Felcn, quienes deberán cumplir 180 días de detención preventiva.

Los oficiales, con el grado de sargento, fueron sorprendidos alterando droga que iba a ser incinerada en la población de Cotoca, departamento de Santa Cruz (este).

En una entrevista con EFE esta semana, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, mencionó que Bolivia tiene un potencial de producción de cocaína de 300 toneladas métricas anuales, cien más que las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas.

Actualmente, se calcula que existen 40.000 hectáreas de hoja de coca en Bolivia, de las que 22.000 hectáreas están amparadas por una ley aprobada en 2017 por el expresidente Evo Morales (2006-2019), que elevó la superficie a ese nivel desde las 12.000 hectáreas fijadas en la norma previa.

El zar antidroga dijo que cada año se cultivan alrededor de 10.000 hectáreas de coca y el Gobierno de La Paz se plantea erradicar el mismo volumen anualmente para «encontrar el equilibrio». EFE

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