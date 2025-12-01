Bolivia retira el requisito de las visas para turistas de EE.UU., Israel y otros países

3 minutos

La Paz, 1 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció este lunes que retiró el requisito de visa para visitantes de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania con la finalidad de potenciar el turismo, que desde ahora será una «prioridad» y un eje «transversal» de la gestión pública.

«Esta es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad», afirmó el canciller Fernando Aramayo en una rueda de prensa.

Aramayo indicó que la decisión responde a la necesidad de que la actividad turística permita captar divisas, con una proyección de ingresos entre 2026 y 2029 de al menos 320 millones de dólares.

El canciller hizo el anuncio junto al presidente Rodrigo Paz y la ministra de Turismo Sostenible, Cinthya Yañez, en la Casa de Gobierno, en La Paz.

También señaló que el requisito de visa impuesto desde 2008 a turistas de varios países fue una medida «ideológica y antieconómica» que representó un «daño» para el país, afectando no solo a los visitantes sino a la generación de recursos de negocios locales.

Asimismo, el ministro de Exteriores anunció que el Gobierno trabaja para que en el «mediano plazo» se retire el visado Schengen a los ciudadanos bolivianos, algo que, según dijo, gestiones anteriores no pudieron conseguir.

«Hay que devolverle confianza al mundo en el sentido de que Bolivia es un país apto y seguro para visitar y que los bolivianos también somos gente que, cuando viajamos, hacemos turismo y comercio, respetando las normas», añadió.

Por su parte, el presidente boliviano señaló que el requisito de visa a turistas de varios países causó que Bolivia pierda «más de 80 millones de dólares en ingresos», y que esa exigencia «en vez de beneficiar, fue un perjuicio».

Paz indicó que desde hoy las políticas de los ministerios «tendrán una vía transversal» con la cartera de Turismo Sostenible y enfatizó que esta actividad es «una prioridad».

El mandatario también explicó que en la década de 1990 Bolivia y Perú captaban entre 340.000 y 390.000 turistas, respectivamente.

Sin embargo, el año pasado los visitantes que llegaron a Bolivia fueron 650.000, sin contar a quienes ingresan por motivos comerciales, mientras que Perú alcanzó más de 3,5 millones, lo que llevó a plantear la necesidad de «potenciar» el turismo boliviano.

Por su parte, la ministra de Turismo indicó que desde 2007, cuando se impuso la visa a ciudadanos estadounidenses y luego a los de otros países, Bolivia perdió alrededor de «900 millones de dólares».

«La experiencia regional e internacional muestra que el ingreso libre de turistas mejora los ingresos de sectores como gastronomía, hotelería, artesanías y guías», sostuvo Yañez.

La semana pasada, Bolivia presentó el programa para desarrollar su nueva marca país con base en los principios de fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza del turismo, facilitación migratoria, seguridad turística, promoción internacional y regulación de la oferta. EFE

grb/drl/sbb

(foto) (video)