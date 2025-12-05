Bolivia revive el legado de Marina Núñez del Prado, la ‘Escultora de los Andes’

Gina Baldivieso

La Paz, 5 dic (EFE).- El enorme legado de la artista boliviana Marina Núñez del Prado, considerada la principal escultora del país suramericano y una de las más relevantes en Latinoamérica, reflejado en sus obras dedicadas a la cultura andina o las mujeres, se exhibe en un museo en La Paz desde donde se busca darle el sitio que le corresponde en la historia.

Más de 3.500 bienes culturales, incluidas las obras de la ‘Escultora de los Andes’, están custodiadas en el ‘Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado’, la casa de la artista que se convirtió, por deseo de ella, en un espacio para las artes.

Situado en el barrio residencial de Sopocachi en La Paz, el centro comprende la vivienda de los Núñez del Prado, que fue restaurada, y un moderno edificio construido en un terreno contiguo por encargo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), de la que depende el espacio.

La directora del centro, la gestora cultural Lulhy Cardozo, explicó a EFE que la «gran tarea» que tienen es posicionar «su imagen, su vida, su obra, su legado y su memoria» dentro y fuera de Bolivia.

Cardozo sostuvo que a nivel mundial ha habido un «fenómeno social» de «invisibilización de la obra de las mujeres».

«Nos han borrado de muchos hitos históricos importantes y en nuestro caso, Marina Núñez del Prado es un gran ejemplo», lamentó.

La directora mencionó que Chile celebró por lo alto el centenario del natalicio de Violeta Parra, mientras que este año se cumplieron 117 años del nacimiento de Núñez del Prado y «la sociedad boliviana conoce muy poco» de su legado «aunque ella estuvo presente y se dio el trabajo de viajar, de llevar su obra» a distintos países.

Ahora, desde el centro, se busca difundir ese legado y también ser una vitrina para las creaciones de otras mujeres artistas, agregó.

«Boliviana genial»

La «boliviana genial», como la definió la poetisa chilena Gabriela Mistral, nació en La Paz en 1908, en una familia con «una sensibilidad artística muy interesantes», explicó Cardozo.

Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes de La Paz y fue la primera docente mujer de esa institución, lo que, según Cardozo, marcó el inicio de una trayectoria que le llevó a exponer en bienales como las de Venecia, Brasil y Japón, o el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.

Sus creaciones pasaron por las etapas del naturalismo, indigenismo y abstracción y se inspiró en la música, la cultura y el paisaje andinos, la lucha de los mineros, la figura femenina o la maternidad, plasmados en esculturas de piedra, granito, mármol, basalto, ónix, madera o metal.

Entre otros premios, Núñez del Prado recibió medallas de oro en la Exposición Internacional de Berlín (1938) y en Nueva York (1946). También consiguió el primer premio en escultura en la Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid (1951) y en 1954 recibió el Cóndor de los Andes, la máxima condecoración del Estado boliviano.

En 1961 recibió la Orden de San Carlos en Colombia y en 1986, la Gran Cruz de la Orden el Sol del Perú en Lima, donde falleció en 1995 y donde también hay una Casa Museo dedicada a su arte.

Prueba de su carácter internacional fueron su amistad y admiración mutua con Mistral, o el retrato que le dedicó el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín y que se exhibe en el museo.

Para Cardozo, «es importante entender la época» en la que Núñez del Prado nació y desarrolló su arte.

«Marina Núñez del Prado se dedica a soñar, a viajar, a ejecutar proyectos, a compartir su arte. Mientras las mujeres de su época estaban dedicadas a ciertas labores específicas que exigía la sociedad, ella decide no casarse, no tener hijos y dedicarse enteramente a su obra, a sus sueños», destacó.

El centro cultural tiene doce salas y la museología estuvo a cargo de un equipo liderado por la curadora Varinia Oros, con la guía del texto ‘Eternidad en los Andes’, que son las memorias de la escultora.

También hay una réplica de su taller y una biblioteca y archivo personal de la escultora abiertos para la investigación. EFE

