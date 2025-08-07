The Swiss voice in the world since 1935

Bolsa de Londres cae un 0,69 % tras la bajada de tipos del Banco de Inglaterra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 7 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este jueves un 0,69 % después de que el Banco de Inglaterra anunciara su decisión de bajar los tipos de interés al 4 %.

El banco emisor inglés redujo un cuarto de punto los tipos y suma la quinta bajada en un año tras una reunión en la que el Comité de Política Monetaria de la entidad (MPC, por sus siglas en inglés) votó por una mayoría de 5 a 4 a favor del recorte.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, descendió 63,54 puntos hasta 9.100,77, mientras que el secundario, el FTSE-250, sumó un leve 0,06 %, o 12,22 puntos, hasta 21.938,10.

Las más perjudicadas al cierre de la sesión fueron la farmacéutica Hikma, que perdió un 7,11 % del valor de sus acciones, seguidas de las contratistas de defensa Babcock International, que cedió un 5,82 %, y BAE Systems, que restó un 5,36 %.

Los mayores beneficios se los repartieron la cadena hotelera Intercontinental Hotels, que ganó un 5,78 %, junto al fabricante y distribuidor de bebidas Coca Cola HBC, que avanzó un 4,16 %, y la compañía de servicios empresariales Rentokil Initial, que creció un 2,99 %. EFE

mas/rb/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR