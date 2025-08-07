Bolsa de Londres cae un 0,69 % tras la bajada de tipos del Banco de Inglaterra

1 minuto

Londres, 7 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este jueves un 0,69 % después de que el Banco de Inglaterra anunciara su decisión de bajar los tipos de interés al 4 %.

El banco emisor inglés redujo un cuarto de punto los tipos y suma la quinta bajada en un año tras una reunión en la que el Comité de Política Monetaria de la entidad (MPC, por sus siglas en inglés) votó por una mayoría de 5 a 4 a favor del recorte.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, descendió 63,54 puntos hasta 9.100,77, mientras que el secundario, el FTSE-250, sumó un leve 0,06 %, o 12,22 puntos, hasta 21.938,10.

Las más perjudicadas al cierre de la sesión fueron la farmacéutica Hikma, que perdió un 7,11 % del valor de sus acciones, seguidas de las contratistas de defensa Babcock International, que cedió un 5,82 %, y BAE Systems, que restó un 5,36 %.

Los mayores beneficios se los repartieron la cadena hotelera Intercontinental Hotels, que ganó un 5,78 %, junto al fabricante y distribuidor de bebidas Coca Cola HBC, que avanzó un 4,16 %, y la compañía de servicios empresariales Rentokil Initial, que creció un 2,99 %. EFE

