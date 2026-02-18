Bolsa de Londres sube 1,23 % y suma otro récord aupado por mineras y el dato de inflación

2 minutos

Londres, 18 feb (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 1,23 % y registró por tercer día consecutivo un nuevo récord al cierre e intradía, aupado por las cotizadas del sector minero y el dato de la inflación británica, que se dio a conocer hoy.

El índice principal londinense, FTSE-100 o ‘footsie’, creció 130,01 puntos, hasta un nuevo máximo de 10.686,18, si bien durante la sesión llegó a superar la barrera de los 10.700 puntos por primera vez en su historia.

Desde que superase por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos en el primer día de cotización de 2026, el FTSE-100 se encuentra en sus niveles máximos históricos y ha acumulado varios récords en lo que va de año, el último este mismo martes.

El índice secundario, o FTSE-250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, también registró sus niveles máximos, tras subir un 0,55 % -o 130,62 puntos- hasta los 23.686,44.

Este miércoles se conoció que el índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido bajó en los doce meses hasta el pasado enero al 3 %, frente al 3,4 % en diciembre, por lo que la inflación se situó en el nivel más bajo desde marzo de 2025, lo que también impulsó al alza al selectivo.

En este contexto, las principales beneficiadas de la sesión en la City londinense fueron las cotizadas del sector minero, que coparon los cinco primeros puestos de ganancias, encabezados por Antofagasta, que repuntó un 10,59 %, seguido de Fresnillo (+ 4,77 %), Anglo American (+4,63 %), Glencore (+ 4,47 %) y Endeavour Mining (+ 4,26 %).

También destacó especialmente la subida de la contratista militar BAE Systems, que creció un 3,99 % después de que su cartera de pedidos alcanzase un récord de 113.500 millones de dólares.

En la otra cara de la moneda, las peores paradas fueron la empresa de telecomunicaciones BT Group, que cedió un 2,45 %, junto a la compañía de electricidad National Grid, que cayó un 2,03 % y la minorista de bebidas alcohólicas Diageo, que redujo sus acciones un 1,95 %. EFE

rb/fpa