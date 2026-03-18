Bolsa de México cae un 0,63 % el miércoles y pierde en 3 de las últimas 4 sesiones

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Ciudad de México, 18 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,63 % para registrar retrocesos en tres de las últimas cuatro jornadas y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 65.779,23 unidades, en una jornada con cierres en rojo en los mercados del mundo.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, destacando los índices de Estados Unidos», explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que en México, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 0,63 % para caer en tres de las últimas cuatro sesiones».

Al interior del mercado, señaló Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Grupo México (-2,99 %), Walmex (-2,77 %), Bimbo (-1,86 %), Kimberly-Clark (-1,74 %) y Cemex (-1,71 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que el IPC terminó la jornada con una baja y tras ese movimiento el rendimiento en lo que va del año se ubicó en un +2,29 %.

«A nivel empresarial, 15 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno negativo», dijo Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,96 % frente al dólar, al cotizar en 17,83 unidades por billete verde, frente a los 17,66 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 267 millones de títulos por un importe de 18.993 millones de pesos (unos 1.065 millones de dólares).

De las 712 firmas que cotizaron en la jornada, 236 terminaron con sus precios al alza, 451 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 10,98 %; de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 4,17 %, y de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 2,78 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el 19,62 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el –5,12 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -3,9 %. EFE

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