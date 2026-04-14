Bolsa mexicana pierde un 0,94 %, contrario a mercados de EEUU y baja a 68.941,46 unidades

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Ciudad de México, 14 abr (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este martes un 0,94 % para ligar tres sesiones a la baja, porcentaje con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 68.941,46 unidades, en una jornada con avances en los mercados de Estados Unidos.

«El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, destacando los mercados de Estados Unidos», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 0,94 % para ligar tres sesiones de caídas».

Al interior del mercado, precisó Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Genomma Lab (-4,62 %), Gentera (-4,5 %), Banregio (-2,18 %), Arca Continental (-2,16 %) y Femsa (-2,14 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que el IPC cerró la jornada a la baja y con ese movimiento el rendimiento en lo que va del año se ubicó en el +7,2 %.

«A nivel empresarial, 29 de las 35 principales emisoras terminaron la semana en terreno positivo», apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,26 unidades por billete verde, frente a los 17,3 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 252,2 millones de títulos por un importe de 20.601 millones de pesos mexicanos (unos 1.193 millones de dólares).

De las 692 empresas que cotizaron en la sesión, 440 cerraron con sus precios al alza, 237 registraron pérdidas y 15 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 4,13 %; de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el 3,75 %, y de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el 3,59 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el -4,62 %; de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el –4,5 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -3,46 %. EFE

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