Bombardeos rusos en Ucrania matan a 11 personas y alcanzan a un tren de pasajeros

Bombardeos rusos contra instalaciones energéticas de Ucrania y contra un tren de pasajeros dejaron 11 muertos y decenas de heridos, informaron este martes las autoridades ucranianas.

El presidente Volodimir Zelenski señaló que el tren atacado en la región de Járkov llevaba 200 pasajeros.

«No existe ni puede existir ninguna justificación militar para matar a civiles en un vagón de tren», dijo el presidente en Telegram.

En ese ataque murieron tres personas.

Zelenski dijo que el último bombardeo socavó los esfuerzos de paz y pidió a los aliados que aumenten la presión sobre Moscú para poner fin a la guerra.

«Cada ataque ruso de este tipo erosiona la diplomacia que aún está en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra», escribió.

La región de Odesa, en el sur, fue atacada por unos 50 drones rusos, según las autoridades locales. Los cuerpos de tres personas fueron hallados entre los escombros en esta zona, donde también se reportaron unos 30 heridos.

Según Oleg Kiper, el gobernador regional de Odesa, entre los heridos hay dos niños y una «mujer embarazada de 39 semanas».

Un periodista de AFP constató el derrumbe de la fachada de un edificio residencial, donde un grupo de rescatistas buscaba si había víctimas.

La empresa energética privada DTEK indicó que las fuerzas rusas provocaron daños «enormes» en sus instalaciones.

En la región de Odesa se encuentra el principal puerto ucraniano en el mar Negro y suele ser blanco de los ataques de Moscú.

Los drones dañaron «decenas de inmuebles residenciales» y «una iglesia, un jardín de infantes, un liceo y un gimnasio», precisó el gobernador Kiper.

En el este, una bomba alcanzó la ciudad de Sloviansk por la mañana y mató a una pareja de unos 40 años e hirió a su hijo de 20, según la Fiscalía de la región de Donetsk.

También hubo bombardeos en la región de Zaporiyia, en el sur, donde murió un hombre que estaba en su casa; y en la de Jersón, también en el sur, falleció otra persona.

La compañía pública de gas Naftogaz afirmó que una de sus plantas en el oeste del país fue alcanzada por los ataques, por quinta vez este mes.

– Ataques pos-diplomacia –

Los ataques se produjeron después de que representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se reunieran el viernes y el sábado en Abu Dabi, las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev y Moscú sobre la propuesta de Washington para poner fin al conflicto, iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Las conversaciones deberían reanudarse el domingo en la capital emiratí.

