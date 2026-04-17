Boxeador guatemalteco Léster Martínez recibe Orden Presidencial tras título mundial

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Ciudad de Guatemala, 16 abr (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, entregó este jueves la Orden Presidencial al púgil Léster Martínez por la conquista del título mundial interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una ceremonia en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario otorgó la máxima distinción al púgil nacido hace 30 años en el municipio Melchor de Mencos, del departamento (provincia) de Petén (norte).

Martínez conquistó el título el pasado 21 de marzo tras vencer por decisión unánime al estadounidense Immanuwel Aleem. Así consolidó una carrera invicta con 21 combates: 20 victorias, 16 de estas por la vía del nocaut, y un empate.

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, destacó que la trayectoria de Martínez rompe una sequía de 75 años para el boxeo guatemalteco.

«Demuestra que el talento necesita trabajo, que el trabajo necesita dirección y que cuando ambas cosas coinciden, el resultado puede trascender cualquier expectativa inicial», afirmó Méndez Salinas al resaltar la formación del boxeador en el norte de Guatemala.

Tras recibir el galardón, Martínez aseguró que este título interino es solo el primer paso de un plan más ambicioso para su carrera y para el deporte guatemalteco, ya que el boxeador, que debutó como profesional en 2019, dejó claro que su mirada está puesta en la unificación de la categoría de las 168 libras.

«Guatemala tiene campeón mundial interino. Y les digo que pronto Guatemala va a tener un campeón mundial absoluto y después Guatemala va a tener un campeón mundial indiscutido en las 168 libras del departamento de Petén», manifestó emocionado el boxeador.

«Gracias por el cariño y créanme que así como yo, hay más ‘chapines’ (guatemaltecos) rompiéndose el lomo para sacar adelante el país y no solo en el deporte, en todo en la vida cotidiana», puntualizó. EFE

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