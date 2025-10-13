Brasil, a confirmar su ‘jogo bonito’ ante una Japón en pleno bache de resultados

Redacción Deportes, 13 oct (EFE).- Brasil se examina este martes ante una Japón en dinámica irregular, en un amistoso preparatorio para el Mundial de 2026 en el que intentará refrendar las buenas sensaciones dejadas en la ‘manita’ que le endosó a Corea del Sur.

El equipo de Carlo Ancelotti recuperó su mejor su mejor versión el viernes pasado en Seúl, donde Vinícius, Rodrygo y Estêvão, estos últimos con sendos dobletes, barrieron al combinado nipón.

Una victoria contundente, con la portería a cero y que le valió para granjearse todo tipo de elogios en la prensa nacional e internacional, que proclamó sin ambages el retorno del ‘jogo bonito’.

Más allá del resultado, fue toda una bocanada de aire fresco para un equipo aún en construcción tras la llegada de Ancelotti a finales de mayo pasado.

A los mandos del técnico italiano, la Canarinha ha sumado tres victorias, un empate y una derrota. Y lo mejor, solo ha recibido un gol, el del traspié contra Bolivia; y marcado nueve, cinco de ellos en el amistoso con Corea.

«La selección brasileña quiere jugar un fútbol bonito y puede hacerlo», pero «es necesario jugar bonito con y sin la pelota, que es un aspecto importante», declaró ‘Carletto’ en la previa del encuentro frente a Japón, también clasificado para la cita de Canadá, Estados Unidos y México.

Según el último entrenamiento, el exentrenador del Real Madrid pondrá en liza un once repleto de novedades.

Hugo Souza, arquero del Corinthians y una de las sensaciones del Campeonato Brasileño, defenderá la portería de la ‘Verdeamarela’, en sustitución de Bento.

En el ataque, Estêvão, que anotó dos goles contra Corea, atraviesa un proceso gripal y previsiblemente empezará desde el banquillo.

Lucas Paquetá, del West Ham, podría ocupar su lugar y hacer de enganche para un tridente ofensivo formado por Luiz Henrique, Gabriel Martinelli y Vinícius en una posición más centrada.

Japón nunca ha ganado a Brasil

La selección japonesa afronta el duelo con algunas dudas en su juego. En la ventana FIFA de septiembre se enfrentó a dos de las tres anfitrionas del Mundial y no salió bien parada. Cedió un soso empate contra México (0-0) y cayó ante Estados Unidos (2-0).

El viernes pasado, tampoco pudo con Paraguay (2-2), que viene de firmar unas eliminatorias sudamericanas muy serias, en Suita.

De hecho, se salvó de una nueva derrota gracias a un tanto de Ayase Ueda en el tiempo añadido.

Con todo, el técnico Hajime Moriyasu dijo en rueda de prensa que buscarán la victoria en casa contra Brasil, confiado en que pueden luchar de igual a igual, pues algunos de sus jugadores también militan en grandes clubes europeos.

Sin embargo, Brasil no parece ser el mejor rival para romper esa mala racha a tenor del historial entre ambas selecciones.

Japón se ha enfrentado trece veces a la selección brasileña, única con cinco títulos mundiales, y nunca ha ganado. Solo logró el empate en dos ocasiones.

La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso preparatorio para el Mundial de Catar 2022, en Tokio. Entonces, la Canarinha venció por la mínima con un tanto de penalti de Neymar, hoy en su particular laberinto de lesiones en las filas del Santos.

De esa selección brasileña aún hay varios sobrevivientes que podrían salir de inicio este martes, como Casemiro, recuperado para la causa por Ancelotti, Lucas Paquetá y Vinícius.

Después del test asiático, la pentacampeona del mundo jugará con dos selecciones africanas en noviembre, con la idea de medirse a dos europeas de primer nivel en marzo de 2026, cuando Ancelotti espera tener un poco más claro el grupo que llevará al Mundial.

– Alineaciones probables:

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki; Junya Ito, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Takumi Minamino, Ritsu Doan y Koki Ogawa. Entrenador: Hajime Moriyasu.

Brasil: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Gabriel Martinelli y Vinícius Júnior. Entrenador: Carlo Ancelotti.

Árbitro: el surcoreano Kim Jong Hyeok, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Park Kyunyong y Jang Jongpil.

Estadio: Ajinomoto Stadium, en Tokio.

Horario: 19:30 hora local (10:30 GMT). EFE

