Brasil, con un aumento de su PIB de 0,46 %, el mayor beneficiario del acuerdo UE-Mercosur

4 minutos

Carlos A. Moreno

Río de Janeiro, 10 ene (EFE).- Brasil, con un potencial para aumentar su PIB en un 0,46 % hasta 2040, lo que equivale a unos 9.300 millones de dólares, será el mayor beneficiario del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), cuya firma está prevista para el 17 de enero después de que el Consejo Europeo recibiera luz verde para suscribirlo.

La proyección es de un estudio concluido el año pasado por el gubernamental Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea, por sus siglas en portugués) y tiene en cuenta la condición de Brasil como la mayor economía del Mercosur y uno de los mayores productores y abastecedores de alimentos del mundo.

El estudio también toma en consideración que, con un comercio bilateral creciente, la Unión Europea se convirtió el año pasado en el segundo mayor socio comercial de Brasil después de China, con un intercambio de productos por 101.000 millones de dólares y exportaciones brasileñas hacia el bloque europeo por 49.810 millones de dólares.

El crecimiento proporcional previsto para la economía brasileña (0,46 %) supera el proyectado para los otros países del Mercosur (Argentina, Uruguay y Paraguay), para los que el impacto del acuerdo hasta 2040 en sus respectivos PIB sería del 0,20 %, según los cálculos del Ipea.

En cuanto a las inversiones extranjeras, el estudio indica que Brasil registraría un aumento del 1,49 % gracias al acuerdo y que ese porcentaje llegaría al 0,41 % para los otros países del Mercosur y al 0,12 % para la UE.

La previsión es que el pacto dinamice aún más los flujos de inversión, lo que debe reforzar la actual posición de la UE como la propietaria de casi la mitad de la inversión extranjera directa acumulada en la región sudamericana.

El Ipea prevé que el impacto del acuerdo en el superávit en la balanza comercial brasileña llegue a 302 millones de dólares, mientras que en las otras economías alcance 169 millones de dólares.

Según el estudio, el sector agropecuario del Mercosur será el mayor beneficiario del acuerdo gracias a que los cuatro países ya son importantes exportadores de alimentos.

El Ipea prevé que los productos más beneficiados serán carnes porcinas y de pollo, con un aumento de las ventas del 9,2 %, carnes bovinas (5,0 %), aceites (4,8 %) y bebidas y tabaco (1,8 %), aunque hay que tener en cuenta que el estudio fue concluido antes de que la UE estableciera salvaguardas y cuotas de importación para proteger a sus agricultores.

En sentido contrario, según el estudio, algunos sectores sufrirán impactos negativos, principalmente los de equipos eléctricos, máquinas, productos farmacéuticos, textiles y productos metalúrgicos, en los que los europeos son más competitivos.

El acuerdo, sin embargo, tendrá impactos positivos para la producción y el empleo en el Mercosur, principalmente en el sector agropecuario.

Específicamente para Brasil, según el Ipea, permitirá un crecimiento extra del 2 % para el sector agropecuario hasta 2040, del 0,41 % para el sector servicios, del 0,08 % para la minería y del 0,04 % para la industria.

Pero segmentos industriales específicos tendrán pérdidas, como los equipo eléctricos (-1,6 %) y las máquinas y equipos (-1,0 %).

El acuerdo UE-Mercosur creará un mercado de cerca de 718 millones de personas y un producto interno bruto (PIB) de 22 billones de dólares.

«El acuerdo, con certeza, genera importantes resultados comerciales para Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en términos de acceso al mercado europeo y de atracción de inversiones», según un documento del Gobierno brasileño.

El texto asegura que otro beneficio es que refuerza los compromisos asumidos conjuntamente por el Mercosur y profundiza la integración económica entre los socios del bloque.

«También se espera que el acuerdo acelere un ciclo virtuoso en la inserción internacional del Mercosur, ya que el acceso preferencial al mercado europeo puede ampliar el interés de terceros socios en negociar tratados con el Mercosur», asegura el documento.

Ello debido a que se prevé la eliminación de los aranceles por parte de la UE para el 91 % de los productos exportados por el Mercosur en plazos que varían entre 4, 8, 10 y 15 años según el tipo de bienes. EFE

cm/mp/psh