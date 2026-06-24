Brasil, en regreso de Neymar, aspira a primer puesto del Grupo C, objetivo cumplido para Suiza

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Brasil, que podrá contar ya con el astro Neymar, aspira este miércoles a acabar primero del Grupo C del Mundial, lo que le dará una doble ventaja en los cruces, un objetivo ya logrado por Suiza en la llave B, la primera en definirse en Norteamérica 2026.

«Puede jugar, está bien, entrenó muy bien. Estoy muy contento con él», afirmó el técnico italiano Carlo Ancelotti sobre Neymar, un jugador que «aporta experiencia, conocimiento del juego y ayuda a los jóvenes».

No obstante, «Ney» tendrá que esperar en el banquillo, porque será el joven delantero del Bournemouth Rayan el que ocupe la plaza del lesionado Raphinha en el once titular.

La posición dentro de los grupos mundialista no es una cuestión menor. Acabar primero de grupo no sólo tiene un interés deportivo (a priori, un primer cruce más asequible), sino logístico también (el campeón se asegura un desplazamiento más corto).

– Neymar en el banquillo –

Por ejemplo, si Brasil acaba primero del Grupo C jugará en Houston; si es segundo tendrá que ir a Monterrey, con la complicación añadida de cambiar de país.

Pero si pierde ante Escocia y Marruecos no cae ante Haití (ambos a 20H00 GMT), ya eliminado, la Canarihna tendría que esperar seguramente al sábado para conocer su rival y dónde jugaría como tercera.

En este miércoles que comienza la tercera y última fecha de la fase de grupos, sólo seis equipos estaban ya clasificados (México, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Colombia, Francia y Noruega) y cinco más ya están eliminados (Jordania, Haití, Turquía, Túnez y Panamá).

Tras el desenlace del Grupo B, Suiza y Canadá se han asegurado avanzar a 16avos, Bosnia tendrá que esperar a hacerlo como uno de los ocho mejores terceros y Catar quedó eliminado.

Suiza derrotó por 2-1 a Canadá en Vancouver, el segundo anotado por Johan Manzambi, uno de los jóvenes proyectados en el torneo, y pasa a las rondas eliminatorias por cuarta edición consecutiva, invicta y con 7 puntos.

– A 16avos invicta –

Los suizos esperan rival para el viernes 3 de julio en el mismo estadio de Vancouver ante un tercero, mientras que Canadá, que supera por primera vez una fase de grupos, tendrá que jugar el domingo en Los Ángeles ante el segundo del Grupo A, que también se definirá este miércoles y a priori será Corea del Sur.

Bosni-Herzegovina, por su parte, tendrá que esperar pese a vencer 3-1 al Catar de Lopetegui, pero con 4 puntos tiene muchas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros.

Con la ampliación del Mundial a 64 equipos y el nuevo formato del torneo, en el que los ocho mejores terceros de los 12 grupos también se meterán en 16avos, renace la amenaza de los amaños, algo que se había acabado desde que la FIFA decidió, tras España 1982, que los partidos de un mismo grupo se jueguen en horario simultáneo en la última jornada.

Esto propiciará que habrá equipos que hasta el sábado, una vez jueguen todas las selecciones, no sabrán si siguen adelante en el torneo.

Pero el hecho de que 4 puntos serán casi con toda seguridad suficientes para continuar el camino, habrá varios partidos en los que los equipos sabrán de antemano el resultado que les conviene a los dos.

– Riego de pactos de no agresión –

Será el caso, por ejemplo, del Paraguay-Australia del jueves. Ambos suman 3 puntos y un empate puede clasificar a los dos.

«Creo que, de algún modo, estás haciendo trampa al juego si buscas una especie de tregua cuando quedan 10 minutos. En mi opinión, eso no está bien», aseguró el defensor australiano Jason Geria, pese a ser consciente que «ambos podríamos clasificarnos con un punto».

Los equipos que jueguen más tarde, además, tendrán la ventaja de saber qué resultado les clasifica.

Por primera vez, el primer criterio de desempate entre equipos igualados a puntos es el resultado del enfrentamiento directo y no la diferencia de goles, lo que también restará suspense a muchos de los partidos, al no haber nada en juego.

Será el caso del Estados Unidos-Turquía y del Argentina-Jordania, donde unos ya están clasificados como ganadores de grupo y otros eliminados.

Todo ello no debe hacer olvidar que hasta ahora se han vivido casi dos semanas espectaculares, con récords y lluvia de goles.

mcd/dam/cl