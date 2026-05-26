Brasil alcanza por primera vez un nivel de desarrollo humano «muy alto»

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Brasilia, 26 may (EFE).- Brasil alcanzó en 2024 su mejor nivel en el índice de desarrollo humano municipal (IDHM), al incorporarse al grupo de países con un índice considerado «muy alto», señala un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado este martes en Brasilia.

En los últimos doce años, el IDHM del país pasó de 0,744 a 0,805, aunque el estudio señala discrepancias entre distintas regiones del país, grupos étnicos y entre mujeres y hombres.

Uno de los componentes que permitió un mayor avance del IDHM fue la educación, seguido por la longevidad, en un contexto de mayor inversión en políticas públicas.

El secretario general de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, presente en la presentación del informe, atribuyó los resultados positivos a las políticas de distribución de renta, en especial el programa asistencialista Bolsa Familia.

«Aún se cuestionan los méritos de programas como el Bolsa Familia, pero resultados como este demuestran su impacto», celebró Boulos.

A diferencia del tradicional índice de desarrollo humano (IDH), el IDHM se centra en los resultados de desarrollo de ciudades, estados y regiones.

Si a comienzos de siglo una parte importante de la población brasileña convivía con el analfabetismo, en 2024 el porcentaje de adultos con educación primaria completa alcanzó el 76,63 %, diez puntos más que en 2012.

En los doce años que separan ambos estudios, el ingreso promedio por persona pasó de unos 103 dólares a cerca de 134 dólares, al tipo de cambio actual, lo que representa un crecimiento cercano al 35 %.

No obstante, los autores del estudio señalan que las desigualdades entre blancos y negros persisten y siguen siendo amplias, además de las brechas de ingresos entre hombres y mujeres y las diferencias regionales.

Según la economista jefe del PNUD Brasil, Betina Ferraz Barbosa, los resultados indican que el país sigue priorizando a los hombres blancos sobre las mujeres y las personas negras.

«Hemos perdido cerca del 20% del potencial del IDH del país debido a la exclusión de parte de la población», comentó.

Mientras los brasileños blancos alcanzan un IDH “muy alto” de 0,851, similar al de países como Uruguay y Turquía, la población negra registra una tasa de 0,774, considerada solo “alta”.

Una diferencia similar se observa entre las mujeres, con un índice de 0,798, y los hombres, que superan el umbral de 0,800.

Las desigualdades regionales también se reflejan en la expectativa de vida y los ingresos.

Mientras que en Maranhão, el estado más pobre del país, el ingreso medio ronda los 96 dólares, en Brasilia supera los 290 dólares. EFE

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