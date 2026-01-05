Brasil condena la intervención en Venezuela y rechaza la creación de «protectorados»

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- Brasil condenó este lunes la reciente «intervención armada» estadounidense en territorio venezolano, y dijo que no cree que la solución a la crisis en el país radique en «la construcción de protectorados» sino de «soluciones que respeten la autodeterminación del pueblo» de Venezuela.

El representante permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Sérgio Danese, a quien le fue cedido el uso de la palabra a pesar de no integrar el Consejo de Seguridad, calificó la acción militar estadounidense en Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro, como «un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional».

El diplomático, que habló en nombre de la mayor potencia latinoamericana, reforzó la postura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que la operación militar «cruzaba una línea inaceptable» y representaba una «afrenta gravísima a la soberanía» de Venezuela.

Y expresó que el futuro de Venezuela debe ser construido por el pueblo venezolano «a través del diálogo y sin injerencias externas», y en pleno respeto del derecho internacional.

Asimismo, resaltó que la intervención armada, encargada por el presidente estadounidense Donald Trump, «evoca capítulos de la historia» que se creían superados, cuyas acciones en «el pasado» han tenido «consecuencias profundamente negativas y duraderas», como «graves violaciones de derechos humanos», con saldos de «miles» de muertos, desaparecidos y torturas.

«Las normas que rigen la convivencia entre los estados son obligatorias y universales. No admiten excepciones basadas en intereses o proyectos ideológicos, geopolíticos, políticos, económicos o de cualquier otra índole. No admiten que la explotación de recursos naturales o económicos justifique el uso de la fuerza o el cambio ilegal de un gobierno», manifestó Danese.

En tanto que resaltó que América del Sur y el Caribe es históricamente «una zona de paz», pidió al Consejo «asumir su responsabilidad y reaccionar con determinación, claridad y obediencia al derecho internacional».

Brasil es, junto a Japón, el país sin asiento permanente que más veces ha integrado el Consejo con un total de once mandatos, siendo el último el bienio 2022-2023.

Debido a su posición actual, la delegación brasileña puede solicitar el uso de la palabra para expresar su postura, pero carece de derecho al voto en las resoluciones.

A comienzos de diciembre, Lula habló por separado con Trump y con Maduro para intentar mediar en el conflicto, agravado hace cuatro meses con el despliegue de una flota de guerra estadounidense frente a las costas venezolanas. EFE

