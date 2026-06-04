Brasil contempla la compra de 20 cazas adicionales a Suecia

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Brasil quiere adquirir 20 aviones de combate Gripen adicionales fabricados por el grupo de defensa sueco Saab, además de los 36 que ya compró, anunció el jueves el ministro de Defensa sueco.

«En su declaración de intención, Brasil se declara dispuesto a ir más allá de los 36 aparatos ya entregados y a considerar la adquisición de 20 Gripen adicionales», dijo Pål Jonson durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo brasileño, José Múcio.

«Estos serán, por supuesto, fabricados en Brasil», añadió, sin querer dar un calendario ni un monto.

Brasil cerró en 2014 un acuerdo para la compra de 36 Gripen E/F producidos por el fabricante aeronáutico Saab, por un contrato de 4.500 millones de dólares (unos 3.900 millones de euros).

El país sudamericano presentó a finales de marzo el primer Gripen fabricado en su territorio, ya que el acuerdo de 2014 incluye 15 aviones producidos en las instalaciones del constructor aeronáutico brasileño Embraer en Gavião Peixoto, en el estado de São Paulo.

«Estos aparatos adicionales demuestran el buen funcionamiento de nuestra asociación», declaró por su parte el ministro brasileño.

«Es un logro haber superado las dificultades, y nos comprometemos a reforzar aún más esta asociación», añadió Múcio.

Brasilia prefirió el avión sueco al Rafale del francés Dassault Aviation y al F/A-18 Super Hornet del fabricante estadounidense Boeing.

Las condiciones de adjudicación del contrato en 2014 fueron objeto de una amplia investigación en Brasil por sospechas de corrupción en detrimento del Rafale.

Procesado en el marco de este caso tras sus primeros mandatos (2003-2010), Lula fue finalmente absuelto por falta de pruebas en 2021.

Brasil y Suecia acordaron además el jueves la creación en el país sudamericano de un centro dedicado al desarrollo de nuevos sistemas y equipos destinados a la explotación, el mantenimiento y la modernización de los aviones Gripen.

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