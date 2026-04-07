Brasil crea un protocolo nacional para investigar los crímenes contra los periodistas

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Río de Janeiro (Brasil), 7 abr (EFE).- El Gobierno de Brasil instituyó este martes un protocolo nacional específico para investigar los crímenes contra los periodistas, con el objetivo de reforzar la libertad de prensa y garantizar una respuesta más rápida y coordinada ante este tipo de delitos.

La medida se formalizó mediante un decreto firmado en el Palacio presidencial de Planalto por los ministros de Justicia, Wellington César, y de la Secretaría de Comunicación Social, Sidônio Palmeira, coincidiendo con la celebración del Día del Periodista en Brasil.

El protocolo establece directrices obligatorias para la actuación de los órganos policiales y judiciales en casos de violencia contra profesionales de la comunicación, incluyendo la adopción inmediata de medidas de protección a las víctimas y la concesión de prioridad a las investigaciones.

Según el Gobierno, la iniciativa busca estandarizar procedimientos en todo el territorio nacional, reducir la impunidad y garantizar que los crímenes contra periodistas sean tratados con la debida gravedad, especialmente cuando estén relacionados con el ejercicio de la profesión.

El documento también prevé una actuación articulada entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y la Justicia, así como la capacitación de agentes públicos para identificar posibles vínculos entre los ataques y la actividad periodística de las víctimas.

Según un comunicado de la Presidencia, el protocolo se inspira en estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y responde a recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El ministro de Justicia afirmó que los profesionales de la prensa desempeñan un papel esencial en la consolidación democrática y que la violencia contra ellos no solo afecta a las víctimas directas, sino también al derecho de la sociedad a estar informada.

Según el último informe anual de Reporteros Sin Frontera (RSF) sobre la violencia contra los periodistas, pese a que la situación en Brasil ya no es crítica y en 2025 solo se registró el asesinato de un comunicador, el país fue el segundo más peligroso de la región para los reporteros en la última década, con 30 muertos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su parte, asegura que en Brasil persistió en 2025 «el preocupante panorama de acoso judicial» a los periodistas y fue «alarmante» la intimidación contra los profesionales de la información. EFE

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