Brasil descarta uno de dos casos sospechosos de ébola

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Las autoridades sanitarias brasileñas anunciaron el domingo que dos hombres con síntomas compatibles con el ébola se encuentran en aislamiento preventivo en Sao Paulo y Rio de Janeiro, pero descartaron la presencia del virus en uno de ellos.

Brasil extremó las medidas de precaución tras registrarse el sábado los dos casos sospechosos, en momentos en que preocupa la propagación de un mortal brote del virus en África central.

El ministerio brasileño de Salud dijo que «no hay confirmación» del virus en ninguno de los casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a la vecina Uganda.

En Rio de Janeiro, el ministerio de Salud anunció que se encuentra aislado un hombre proveniente de Uganda, que ingresó a Brasil el 22 de mayo, tras presentar «síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea», dijo el ministerio.

Fue diagnosticado con malaria pero los exámenes «presentaron resultado negativo de ébola».

Aún así las autoridades señalaron que el paciente «permanece en aislamiento» mientras concluyen la investigación.

En Sao Paulo, un hombre de 37 años que estuvo en la RDC «presentó síntomas compatibles» con «fiebres hemorrágicas virales», dijo el ministerio en una nota, sin precisar la fecha de entrada del sujeto en territorio brasileño.

Fue internado y entubado en el Instituto de infectología Emílio Ribas, adonde llegó en «estado grave, con diarrea, desorientación y un rápido empeoramiento clínico».

El hombre dio positivo de un caso grave de meningitis, y permanece aislado mientras «continúa en investigación por ébola.

El ministerio de Salud subrayó que «el riesgo de transmisión de la enfermedad en Brasil y América del Sur es considerado bajo».

Ha habido más de 1.000 casos sospechosos de ébola en la RDC desde que se declaró el brote en el país el 15 de mayo, incluidos casi 250 fallecimientos, informó el jueves el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

Uganda confirmó dos nuevos casos de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa el viernes, lo que eleva el total a nueve, incluida una víctima mortal, desde el 15 de mayo.

La cepa del virus responsable del brote actual se llama Bundibugyo. No existe ni vacuna ni tratamiento específico para esta variante.

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

rsr/lb