Brasil dialoga con Irán sobre «las perspectivas para una salida negociada» a la guerra

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São Paulo, 26 mar (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, conversó este jueves por teléfono con su homólogo iraní, Abbas Aragchi, sobre «las perspectivas para una salida negociada a la guerra» que la república islámica libra desde hace un mes con Estados Unidos e Israel, informaron fuentes oficiales.

El jefe de la diplomacia brasileña llamó a Aragchi desde París, adonde ha viajado para participar en la reunión de ministros de Exteriores del G7, señaló la Cancillería en sus redes sociales.

Ambos abordaron el actual estado de la guerra, la situación regional en Oriente Medio, «los múltiples impactos globales del conflicto y las perspectivas de una salida negociada», indicó.

El ministro brasileño también aprovechó la ocasión para expresar su solidaridad por «las víctimas de los ataques militares a Irán».

La llamada se produce en medio de los contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán, después de que Washington haya puesto encima de la mesa una propuesta con 15 puntos para poner fin al conflicto, en curso desde el pasado 28 de febrero.

Pakistán está actuando como mediador entre las partes, junto con Turquía y Egipto, y su ministro de Exteriores, Ishaq Dar, afirmó que la propuesta estadounidense «está siendo deliberada» por Teherán.

Brasil e Irán son miembros de los BRICS, el foro que reúne a las principales economías emergentes y está liderado por China y Rusia.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha mostrado muy crítico con los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán, que ha respondido con ataques a los países del golfo Pérsico donde los aliados tienen bases militares.

Este jueves, Lula calificó la guerra en Irán como «una irresponsabilidad», durante un discurso en una ceremonia del anuncio de inversiones en una fábrica de automóviles.

En las últimas semanas, el líder progresista ha criticado públicamente al mandatario estadounidense, Donald Trump, por creerse el «sheriff del mundo» y por recordar a diario que tiene «el mayor ejército del mundo».

El jefe de Estado brasileño, que en octubre se presentará a la reelección, también ha arremetido en diversas ocasiones contra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano que, a su juicio, «está cediendo al fatalismo de los señores de la guerra». EFE

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