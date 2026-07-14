Brasil eleva al 32 % la mezcla del etanol en la gasolina para contener los precios

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Río de Janeiro, 14 jul (EFE).- Brasil elevará temporalmente hasta el 32 % la proporción obligatoria de etanol mezclado en la gasolina comercializada en el país como una medida para reducir la presión sobre los precios de los combustibles provocada por la volatilidad del mercado internacional frente a las tensiones en Oriente Medio.

La decisión fue aprobada este martes por el Consejo Nacional de Política Energética, que determinó aumentar del 30 % al 32 % la mezcla obligatoria durante un período inicial de 180 días, con posibilidad de prorrogar la medida una única vez por otros seis meses.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el incremento del porcentaje de etanol permitirá reducir la dependencia brasileña de los combustibles fósiles importados y evitar la importación de unos 900 millones de litros de gasolina al año, al sustituir parte del combustible de origen fósil por biocombustible producido en el país.

El Gobierno justificó la decisión por la actual inestabilidad del mercado petrolero internacional y por el impacto que las recientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio han tenido sobre las cotizaciones del crudo y de sus derivados.

La resolución desarrolla la denominada Ley del Combustible del Futuro, aprobada en 2024, que autoriza elevar gradualmente la participación del etanol en la gasolina tras la realización de estudios técnicos sobre el desempeño de la mezcla.

El Gobierno dice contar con estudios según los cuales la mezcla de 32 % de etanol en la gasolina no perjudica el rendimiento de los motores y ya encomendó una investigación sobre la viabilidad de elevar la proporción hasta el 35 %.

Brasil es considerado uno de los pioneros mundiales en el uso de etanol como combustible para automóviles.

Desde la década de 1970 impulsó un amplio programa de sustitución parcial de la gasolina por biocombustibles y actualmente posee una de las mayores industrias de etanol del planeta.

La mayor parte de los automóviles particulares vendidos en Brasil está equipada con motores capaces de funcionar indistintamente con gasolina, etanol hidratado o cualquier mezcla de ambos combustibles, lo que ofrece mayor flexibilidad a los consumidores.

El etanol utilizado en Brasil se produce principalmente a partir de caña de azúcar, materia prima que convierte al país en el mayor exportador mundial de azúcar y en uno de los principales productores globales de este biocombustible. EFE

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