Brasil expresa su solidaridad con Venezuela por los terremotos

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São Paulo, 25 jun (EFE).- El Gobierno brasileño expresó en la noche del miércoles su solidaridad con Venezuela por los potentes terremotos que dejaron al menos 164 fallecidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó en un comunicado su «pesar» por las pérdidas causadas por los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país.

Al mismo tiempo, deseó «pronta recuperación» para los heridos, que las autoridades estimaron este jueves en 971.

La Cancillería informó que, hasta ahora, no se reportaron víctimas brasileñas y que el servicio diplomático está preparado para prestar ayuda a los nacionales que lo soliciten.

En La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron.

Los sismos también se hicieron sentir en partes del norte de Brasil, como en la ciudad de Manaos, pero no hubo daños estructurales.EFE

jmc/cc