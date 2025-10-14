Brasil mejora su previsión para la cosecha de 2025, hasta las 341,9 millones de toneladas

2 minutos

São Paulo, 14 oct (EFE).- Brasil, uno de los mayores productores mundiales de alimentos, recogerá este año una cosecha récord de 341,9 millones de toneladas, con lo que mejoró en 0,2 % la previsión anterior, informó este martes el Gobierno.

De confirmarse los pronósticos, la producción brasileña de cereales, leguminosas y oleaginosas aumentará un 16,8 % con respecto a 2024, cuando alcanzó las 292,7 millones de toneladas, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El incremento obedece principalmente a unas condiciones climáticas más benévolas y al crecimiento de las áreas de plantación en función de la buena rentabilidad de algunos productos.

De esta forma, el área cultivada se elevará un 3,0 % en este 2025 con respecto al año anterior, hasta situarse en 81,4 millones de hectáreas.

La soja, el maíz y el arroz responderán por el 92,6 % de la producción de granos del país suramericano y por el 88 % del área plantada.

La oficina de estadísticas del Gobierno estima que la producción de soja subirá este año un 14,4 %, mientras que las cosechas de arroz y maíz repuntarán un 17,2 % y un 20,7 %, respectivamente, siempre en comparación con 2024.

También aumentará la producción de algodón (10,6 %) y trigo (3,6 %). El frijol será uno de los pocos granos cuya producción caerá frente a 2024, al bajar un leve 0,5 %.

El sector agrícola es uno de los motores económicos de Brasil, la mayor potencia de América Latina.

Después de crecer un 3,4 % en 2024, todos los pronósticos indican que la economía brasileña está en fase de desaceleración, lo que limitará la expansión del producto interior bruto (PIB) del país a entre un 2 y un 2,5 % este año. EFE

cms/psh