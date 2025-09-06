Brasil reúne a Green Day, Mariah Carey, Katy Perry y J Balvin en el festival The Town 2025

São Paulo, 6 sep (EFE).- El festival The Town abrió este sábado sus puertas en São Paulo (Brasil) para una segunda edición que, durante cinco días, reunirá a artistas internacionales de hoy y ayer, como Green Day, Mariah Carey, Backstreet Boys, Katy Perry, Camila Cabello, Iggy Pop y J Balvin, entre otros.

El Autódromo de Interlagos, escenario de una de las carreras de Fórmula Uno más emblemáticas, acoge de nuevo este festival, organizado por los creadores de Rock in Río y que se celebrará los días 6, 7, 12, 13 y 14 de septiembre.

El rapero Travis Scott será la gran atracción de esta primera jornada de música dedicada principalmente al género trap. El intérprete de ‘FE!N’ mostrará al público de la capital paulista sus ritmos psicodélicos y juegos pirotécnicos.

Sin salir del rap, Don Toliver también se presentará este sábado en el escenario principal del festival, que alberga cuatro tarimas distribuidas en los 360.000 metros cuadrados del circuito de Interlagos.

Burna Boy, uno de los artistas africanos contemporáneos más innovadores, es otro de los grandes nombres que integran el cartel de la jornada inaugural.

El compositor nigeriano, ganador de un Grammy, es uno de los máximos exponentes de la corriente conocida como ‘Afrofusión’, en la que se mezclan ritmos africanos tradicionales con pop y dancehall.

Oda al punk con Iggy Pop y Green Day

El rock y el punk serán los protagonistas indiscutibles del domingo.

Con más de tres décadas de carrera a sus espaldas, la banda Green Day encabeza la lista de estrellas del segundo día, que completan Bad Religion y el legendario Iggy Pop.

A sus 78 años, el considerado como «Padrino del Punk» sigue reinventándose para no perder vigencia en el actual panorama internacional y promete uno de los recitales más intensos de esta segunda edición de The Town.

El festival se reanudará el viernes de la próxima semana, con Backstreet Boys como plato fuerte.

El grupo, uno de los más icónicos y exitosos de la década de los años 90 del siglo XX, comparece en la mayor ciudad de Brasil como parte de su gira internacional, que posteriormente lo llevará a Kazajistán y Austria.

Con más de cien millones de discos vendidos, la banda estadounidense hará un repaso por sus grandes éxitos, como ‘I want it that way’, ‘Everybody’, ‘As long as you love me’ y ‘Shape of my heart’, auténticos himnos para la generación milenial.

Los polifacéticos Jason Derulo y CeeLo Green, ganador de cinco premios Grammy, también saltarán al escenario principal el día 12.

Al día siguiente, la reina será Mariah Carey, una de las grandes voces de la historia del pop; y el rey, Lionel Richie, ganador de un Óscar, un Globo de Oro y cuatro premios Grammy.

Dos referentes de la música mundial que compartirán cartel con Jessie J y Gloria Groove.

El cierre de esta segunda edición del festival será el día 14 y estará a cargo de Katy Perry, Camila Cabello y el colombiano J Balvin, uno de los grandes artífices de la expansión global de la música urbana latina. EFE

