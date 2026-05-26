Brasil registra su menor tasa de homicidios en once años

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Río de Janeiro, 26 may (EFE).- Brasil registró en 2024 su menor tasa de homicidios en once años, con 20,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes, aunque se mantienen las profundas desigualdades raciales del país con relación a la violencia, según el Atlas de la Violencia 2026 divulgado este martes.

El mayor país latinoamericano contabilizó 42.590 homicidios el año pasado, un 6,9 % menos que en 2023, en lo que supone el menor número absoluto desde 2014, de acuerdo con el estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués) y el Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).

La reducción consolida una tendencia descendente desde el pico de violencia registrado en 2017, cuando la tasa alcanzó 32,1 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Los investigadores atribuyen el descenso a políticas de seguridad más eficaces en algunos estados y municipios, a cambios en la dinámica del crimen organizado, incluidas treguas entre facciones en determinadas regiones, y al envejecimiento de la población, dado que los jóvenes concentran históricamente la mayoría de las víctimas.

Sin embargo, el informe advierte que la mejora debe interpretarse con cautela. El fuerte aumento de las muertes violentas de causa indeterminada, que pueden ocultar homicidios no clasificados oficialmente, llevó a los investigadores a estimar que el número real de asesinatos pudo haber ascendido a 49.673 en 2024.

En ese escenario, la reducción frente al año anterior sería de apenas un 0,4 %.

Además, el estudio mostró que la violencia sigue golpeando de forma desproporcionada a la población negra.

El año pasado se registraron 32.820 homicidios de negros, el 77 % del total, pese a que los afrodescendientes representan cerca del 55 % de la población del país.

La tasa de homicidios para los negros en 2025 fue de 27,3 para cada 100.000 habitantes, mientras que para el resto de la población fue de 10,1.

Según el Atlas, un negro tiene 2,7 veces más posibilidades de ser asesinado en Brasil que un no negro.

Las disparidades también son territoriales. Mientras que en los desarrollados estados del sur y del sureste como São Paulo, Santa Catarina y Minas Gerais se registraron las menores tasas de homicidios, la violencia continúa concentrada en los empobrecidos estados del norte y nordeste.

Amapá, con 45,7 homicidios por 100.000 habitantes, Bahía (40,9), Pernambuco (37,3), Alagoas (35,9) y Ceará (34,3) encabezaron la clasificación de los estados más violentos.

En la otra punta, la tasa en São Paulo, el estado más poblado y rico del país, cayó a 6,6 homicidios por 100.000 habitantes, mientras que se ubicó en 8,1 en Santa Catarina, en 10,3 en Brasilia y en 12,8 en Minas Gerais.

La concentración geográfica de la violencia también es notable: la mitad de los homicidios del país ocurrió en apenas 99 municipios, equivalentes al 1,8 % de las ciudades brasileñas. EFE

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