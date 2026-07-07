Brasil ve «riesgo de operaciones militares» de EEUU en su territorio contra bandas

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La cancillería de Brasil ve un «riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos» en su territorio, luego de que Washington declarara organizaciones terroristas a las bandas criminales brasileñas PCC y CV.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se opuso a esta designación, que según Estados Unidos habilita a sus fuerzas de seguridad a extender todo tipo de operaciones contra los líderes de esas bandas en cualquier parte del mundo.

«Esa clasificación unilateral podría invocarse como justificación para acciones extraterritoriales sobre instituciones brasileñas», alertó el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en una carta enviada al parlamento, a la que tuvo acceso la AFP.

«Existe el riesgo de uso de la fuerza militar de Estados Unidos contra el territorio nacional», agregó.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a organizaciones criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano.

Washington ha lanzado ataques letales contra el Tren de Aragua en Venezuela y contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

En mayo, el gobierno estadounidense argumentó que el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) tienen «redes ilícitas» que «se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil», y declaró terroristas a ambos grupos.

Surgidas en cárceles brasileñas, ambas organizaciones controlan el narcotráfico y otras rentas ilegales en los barrios populares brasileños conocidos como favelas.

Mientras que países como México o Brasil han mostrado su oposición a esta designaciones, otros en América Latina se muestran partidarios de seguir los pasos de Trump, como Ecuador u Honduras.

En Brasil la oposición de derecha, liderada por el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, saludó la decisión de Washington y acusa al gobierno de ser laxo con el crimen.

El gobierno, de su lado, sostiene que la medida es «inadecuada desde el punto de vista jurídico» y «tampoco trae beneficios a la cooperación internacional en el combate al crimen organizado», según la carta de Vieira.

Hijo mayor y heredero político del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, Flávio se medirá con Lula en las elecciones de octubre. Según encuestas, la seguridad está entre las principales preocupaciones de los votantes.

– Tensión por aranceles –

La carta del canciller brasileño llega en vísperas de una audiencia en Washington sobre los aranceles de Estados Unidos a Brasil, otra fuente de tensión en la relación bilateral.

La oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) propuso en junio imponer un arancel general del 25% a varios productos brasileños, tras una investigación sobre supuestas prácticas comerciales desleales.

Brasilia rechaza esta acusación y afirma que los aranceles propuestos son «una medida burda» e «inapropiada», en otra carta de Vieira dirigida al USTR.

Para el gobierno brasileño el superávit comercial que Estados Unidos mantiene con su país demuestra que no existen prácticas comerciales desleales de su parte.

En 2025, Washington impuso aranceles del 40% a productos brasileños, luego de que Trump calificara como una «cacería de brujas» el juicio a su aliado Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria por tentativa golpista.

Lula defendió la soberanía brasileña frente a esas decisiones y eventualmente la mayoría de esos aranceles fueron derogados, lo que le valió un repunte en su popularidad.

Este martes, Flávio Bolsonaro participará en la audiencia en Washington para oponerse a los nuevos aranceles propuestos.

El gobierno brasileño ha tenido varias reuniones para negociar con Washington sobre las sobretasas. Sin embargo, no está optimista frente al proceso y se prepara para la imposición de nuevos aranceles a mediados de julio, cuando el USTR debe anunciar su decisión, indicó una fuente del ejecutivo.

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