Brasil y Argentina comparten grupo en el Sudamericano Femenino sub-20 de Paraguay

1 minuto

Asunción, 18 dic (EFE).- La selecciones de Brasil y Argentina comparten el Grupo B del Sudamericano Femenino sub-20, que se disputará en Asunción entre el 4 y el 28 de febrero de 2026, de acuerdo con el sorteo de la competición efectuado este jueves por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La ‘canarinha’, cabeza de su zona, también se verá las caras con sus pares de Perú, Ecuador y Bolivia.

Entretanto, el anfitrión, Paraguay, cuatro veces subcampeón del torneo, lidera el Grupo A que completan Ecuador, Venezuela, Chile y Uruguay.

Los tres primeros equipos de cada llave avanzarán a un hexagonal final en el que habrá enfrentamientos «todos contra todos», explicó la Conmebol.

En esa fase final, las mejores 4 selecciones asegurarán un billete al mundial de la categoría, que se celebrará entre el 5 y el 27 de septiembre del próximo año en Polonia.

Brasil ha ganado las diez ediciones anteriores del sudamericano femenino sin contar la de 2020, en la que llevaba paso perfecto antes de que se suspendiera el hexagonal final por el avance de la pandemia del coronavirus. EFE

