Brasil y EE.UU. lanzan una alianza contra el crimen transnacional y el tráfico de armas

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São Paulo, 10 abr (EFE).- Los Gobiernos de Brasil y Estados Unidos formalizaron este viernes en un acto en Brasilia un acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad destinado a desarticular redes delictivas internacionales y combatir el tráfico de armas.

El acuerdo, bautizado Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team), establece una alianza operativa entre la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, que controla la aduana en el país suramericano, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).

La pieza central de la iniciativa es el lanzamiento del Programa Desarma, un sistema informático que permite notificar a las autoridades mediante un sistema de alertas mutuas y compartir datos en tiempo real cuando la aduana brasileña detecte productos de origen estadounidense vinculados a armas, municiones, explosivos o componentes sensibles.

También registrará números de serie, rutas de carga y perfiles de exportadores para mapear redes ilícitas desde su origen.

A cargo del anuncio, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, destacó que esta novedad es fruto del diálogo directo entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, en pos de consolidar una agenda bilateral centrada en el combate al narcotráfico y el contrabando de armamento.

La construcción de esta agenda se aceleró tras visitas técnicas a Foz de Iguaçu para evaluar la región de la Triple Frontera, que une a Argentina, Brasil y Paraguay, considerada un punto crítico para el comercio ilegal.

Según datos oficiales, en los últimos doce meses se interceptaron 35 cargamentos con 1.168 partes y piezas de armamento (unos 550 kilos), procedentes principalmente de Florida, ocultos bajo declaraciones fraudulentas o camuflados.

En el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, ubicado en São Paulo y el más transitado de Brasil, las incautaciones de droga saltaron de 89 kg en 2024 a 1.562 kg en el primer trimestre de 2026, y lograron detectar nuevas tácticas de ocultación en productos de consumo masivo, como alimentos para mascotas.

En conferencia de prensa tras el anuncio, Durigan detalló que cualquier mercancía o contenedor que salga de un puerto de Estados Unidos con destino a Brasil se enfrentará a «una especie de rayos X» para identificar su contenido.

El anuncio de este pacto bilateral se produce a poco más de un mes de la primera Cumbre del Escudo de las Américas con otros líderes regionales del campo conservador, un nuevo foro de seguridad regional impulsado por Washington y en el cual el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declinó participar.

Lula y Trump, en medio del deshielo de su relación tras la crisis diplomática abierta por los aranceles de EE.UU., que llegaron a ser del 50 % para los productos brasileños, tenían pensado reunirse en la Casa Blanca en marzo pasado, pero el conflicto en el golfo Pérsico ha dejado en el aire ese encuentro. EFE

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