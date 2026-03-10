The Swiss voice in the world since 1935
British Airways mantiene suspendidos sus vuelos a Emiratos, Baréin, Doha, Amán y Tel Aviv

Londres, 10 mar (EFE).- La aerolínea British Airways mantiene suspendidos hasta «más adelante este mes» sus vuelos a Dubai, Baréin, Doha, Amán y Tel Aviv, mientras que los de Abu Dabi se cancelan «hasta más adelante en el año», según un comunicado emitido por la compañía.

La medida afectará a cientos de vuelos y se justifica «por la continua incertidumbre de la situación en Oriente Medio y la inestabilidad del espacio aéreo».

Al mismo tiempo, mantiene abiertos dos vuelos de repatriación para los ciudadanos británicos el miércoles 11 y jueves 12, que despegarán desde Mascate (Omán), aunque con plazas limitadas y posteriormente pausará la ruta por «baja demanda».

Desde ese mismo aeropuerto de la capital omaní salieron tres vuelos de repatriación el 5, 6 y 7 de marzo.

Algunos medios conjeturan que la suspensión de vuelos a la región vecina de Irán podría alargarse hasta el 15 de abril, lo que supondría a la aerolínea pérdidas de millones de dólares.

Sin embargo, el grupo IAG, que engloba a British Airways e Iberia, fue hoy uno de los que mejor comportamiento tuvo en la bolsa londinense, al cerrar sus acciones con un 5,17 % de subida. EFE

