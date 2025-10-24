Bruselas abre la puerta a multar a Meta por su sistema de alerta de contenido ilegal

1 minuto

Bruselas, 24 oct (EFE).- La Comisión Europea abrió este viernes la puerta a multar a la empresa estadounidense Meta por carecer de mecanismos eficaces que permitan a los usuarios de Facebook e Instagram alertar de la existencia de contenido ilegal, como material terrorista o de abuso sexual infantil.

El Ejecutivo comunitario presentó hoy sus conclusiones preliminares de la investigación que abrió a la tecnológica en 2024 y considera que está violando la ley de servicios digitales (DSA), también porque los usuarios no pueden apelar correctamente las decisiones de la compañía si decide eliminar sus publicaciones. EFE

drs/ahg/jgb