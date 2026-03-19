Bruselas aprueba 222 millones de euros para investigar la fusión nuclear

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Bruselas, 19 mar (EFE).- La Comisión Europea aprobó este jueves el programa de investigación de Euratom para 2026 y 2027, en el que destinará 330 millones a la energía atómica y, de ellos, dedicará 222 millones a desarrollar la prometedora fusión nuclear.

«Uno de los principales ejes será el desarrollo de la energía de fusión, con 222 millones de euros destinados a llevar las tecnologías de fusión desde los laboratorios hasta la red eléctrica», señaló en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

La fusión nuclear es el proceso por el cual dos núcleos atómicos ligeros se unen para formar un núcleo más pesado, liberando una gran cantidad de energía en un proceso análogo al que alimenta al Sol y las estrellas.

A diferencia de la fisión nuclear, la fusión genera menos residuos radiactivos de larga duración y no implica el mismo riesgo de reacciones en cadena descontroladas, lo que la convierte en una prometedora fuente de energía limpia, abundante y potencialmente segura, aunque todavía en fase de desarrollo tecnológico y su uso comercial está lejos.

Bruselas añadió que ese paquete incluye la creación de una nueva asociación público-privada para desarrollar la fusión, así como apoyo a nuevas empresas emergentes del sector.

«El programa contribuirá a la futura Estrategia de la UE sobre fusión y responderá al creciente interés por los pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés)», agregó el Ejecutivo.

Los 108 millones de euros restantes se destinarán a apoyar la innovación y la seguridad en la fisión nuclear, incluida «la investigación sobre la operación a largo plazo de las actuales centrales nucleares, los reactores avanzados, los combustibles nucleares, la protección radiológica y la gestión segura de los residuos radiactivos».

El programa adoptado por la Comisión también financiará «avances en medicina nuclear y reforzará la autonomía de la UE en la producción de isótopos médicos», agregó el Ejecutivo comunitario, que también garantizará el «acceso abierto» a 230 instalaciones de investigación nuclear en toda la UE. EFE

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