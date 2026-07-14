Bruselas destaca las oportunidades que conlleva el aumento de la esperanza de vida en UE

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Bruselas, 14 jul (EFE).- El cambio demográfico en la UE, cuya población disminuirá pero vivirá más años que nunca, supondrá nuevos retos y oportunidades para el mercado laboral, la atención social o las finanzas, destacó este martes la Comisión Europea en su tercer Informe de Demografía.

La UE pone como ejemplo el auge de la llamada ‘economía plateada’, enfocada en productos y servicios para personas mayores, que generará nuevas vías para el crecimiento económico y fomentará la innovación en atención médica, tecnología y servicios financieros.

El informe también pide impulsar la productividad ante la reducción de mano de obra a través de una inversión continua en formación, innovación, la integración de tecnologías e Inteligencia Artificial.

La población europea disminuirá, pero vivirá más años que nunca

Según los datos, la Unión Europea (UE) cuenta actualmente con 450,6 millones de habitantes, la mayor cifra de su historia, aunque el pico poblacional no se alcanzará hasta 2029, con 453,3 millones de ciudadanos residiendo en el bloque.

Una vez superado el techo de 2029, el número de habitantes empezará a descender hasta los 445 millones en 2050 y los 398,8 millones en 2100.

Esto supondría un 11,7 % menos de población con respecto a 2025, cifras similares a las de la década de 1970.

Al mismo tiempo que descenderá la población los europeos también envejecerán gracias al aumento de la esperanza de vida: en 2070 se prevé que la población mayor de 80 años se haya duplicado y que la edad media haya aumentado 6,6 años, hasta superar los 90 años en mujeres y los 86 años en hombres.

El envejecimiento de la población y la reducida tasa de natalidad supondrán que los ciudadanos en edad laboral (entre 15 y 64 años) disminuyan en 1,2 millones al año hasta 2050, por lo que el informe subraya el papel de la migración cualificada para paliar la falta de mano de obra.

España, primera en esperanza de vida

España es el primer país europeo en esperanza de vida por nacimiento: en 2025 alcanzó una media de alrededor de 80 años en hombres y 85 en mujeres y se prevé que en 2100 se rocen los 90 años de media en hombres y se supere ligeramente esa cifra en mujeres.

En cambio, la edad media en España alcanzó los 46 años en 2025, lo que convierte a este país en el quinto Estado miembro más envejecido tras Italia, Bulgaria, Portugal y Grecia, todos ellos del sur.

La UE avisa de que la transformación demográfica es «una realidad actual»

La comisaria para el Mediterráneo y responsable de Demografía, Dubravka Šuica, avisó hoy en rueda de prensa de que «la transformación demográfica de Europa ya no es un reto del futuro, sino una realidad actual», aunque defendió que la Comisión Europea tiene «las herramientas para actuar».

Šuica recordó algunas de las medidas específicas puestas en marcha por el Ejecutivo comunitario, como la estrategia de equidad intergeneracional, el plan de vivienda asequible y la Unión Europea de la Salud, «tres iniciativas que ayudan a los Estados miembros a responder al cambio demográfico con políticas adaptadas a sus realidades específicas».

La eurocomisaria croata abogó por que las políticas demográficas se incluyan como «prioridad transversal» en el próximo presupuesto europeo 2028-2034 y reclamó la creación de una Agencia Europea de Demografía para abordar un reto que también se tratará el año que viene en el Foro Europeo de Demografía.

«No queremos despertarnos dentro de diez años y preguntarnos: ‘¿Qué está pasando?’ Tenemos que prepararnos. Tenemos que anticiparnos a lo que va a suceder. Y esta es precisamente la razón por la que se publica este tercer informe demográfico», zanjó Šuica. EFE

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