Bruselas dice que ha presionado a España por la seguridad de los trenes y ha mejorado

2 minutos

Estrasburgo (Francia), 12 mar (EFE).- El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, dijo este jueves que el Ejecutivo comunitario ha presionado en los últimos años a España para que mejore la seguridad ferroviaria, y agregó que las autoridades han «mejorado».

«En España, en los últimos años hemos presionado para que haya mejoras sistemáticas y las autoridades españolas de seguridad ferroviaria han conseguido mejorar», dijo Tzitzikostas en un debate en el Parlamento Europeo.

El comisario cristianodemócrata griego agregó que aún es «demasiado pronto» para extraer conclusiones sobre el accidente ocurrido en la localidad española de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que dejó 46 víctimas mortales y centenares de heridos.

Pero agregó que, a petición de las autoridades españolas, la agencia ferroviaria de la UE (ERA, por sus siglas en inglés), está «haciendo un seguimiento de los avances para garantizar la independencia y el respeto pleno de las normas europeas».

En un debate centrado en particular en Adamuz y en el siniestro ferroviario de 2023 en el área griega de Tempe, en el que fallecieron 57 personas, Tzitzikostas llamó a los tribunales nacionales definir responsabilidades y a administrar justicia en los casos mencionados.

También abogó por «invertir aún más en seguridad ferroviaria» para «eliminar problemas y carencias estructurales».

No obstante, el comisario griego del Partido Popular Europeo (PPE) subrayó que «los trenes europeos tienen que ser modernos, seguros y fiables» y recordó que el ferrocarril «sigue siendo el medio de transporte terrestre más seguro».

A finales de los años noventa había cinco accidentes serios de trenes al año en la UE y en 2020 el ratio había bajado a un siniestro anual de gravedad, indicó el comisario, quien agregó que el Ejecutivo trabaja en un nuevo reglamento sobre metodologías comunes de seguridad que espera presentar en el segundo semestre del año. EFE

