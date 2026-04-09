Bruselas dice que no ha recibido «comunicación oficial» sobre la regularización española

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Bruselas, 9 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) no ha recibido «ninguna comunicación oficial» de España sobre la regularización de alrededor de 500.000 migrantes anunciada a finales de enero, según una carta dirigida a la delegación española del Partido Popular Europeo (PPE), en la que sostiene que un permiso de residencia nacional «no autoriza a viajar dentro de la UE».

«La Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial de España sobre el proyecto de medida para regularizar a los nacionales de terceros países en situación irregular, anunciado el 27 de enero de 2026», dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en la misiva, fechada el miércoles y que trascendió este jueves, en respuesta a una pregunta parlamentaria al Ejecutivo de la UE por parte de los populares españoles.

Brunner explica en la respuesta que la UE «cuenta con normas claras que deben respetarse» y menciona que «si una persona con permiso de residencia nacional se encuentra ilegalmente en otro territorio de la UE, o si solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que le expidió el permiso».

Añade que las autoridades nacionales «deben actuar con espíritu de cooperación sincera para que esto se lleve a cabo con rapidez».

En este sentido, el comisario europeo recordó que un permiso de residencia nacional «no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió».

«En un espacio sin fronteras internas, las decisiones de los Estados miembros pueden tener consecuencias para otros Estados miembros y para la UE en su conjunto», explicó.

El eurodiputado popular y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Interior y Justicia de la Eurocámara, Javier Zarzalejos, criticó en un comunicado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, «siga adelante pese a las advertencias de Europa sobre las regularizaciones masivas, ya que pueden incentivar la inmigración irregular».

«España no puede actuar por su cuenta ignorando las reglas comunes, porque eso afecta directamente a la seguridad y a la gestión de las fronteras europeas», dijo. EFE

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