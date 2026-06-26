Bruselas investiga a Sanofi por desprestigiar la vacuna antigripal de una empresa rival

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Bruselas, 26 jun (EFE).- La Comisión Europea anunció este viernes la apertura de una investigación antimonopolio contra la farmacéutica francesa Sanofi por desarrollar una campaña publicitaria en la que desprestigia una vacuna antigripal desarrollada por su rival CSL Seqirus, según informó la institución en un comunicado.

Bruselas sospecha, en particular, que Sanofi impulsó una campaña de comunicación «engañosa» para «desprestigiar» la vacuna Fluad, desarrollada por su rival CSL Seqirus, con el objetivo de presentarla como «inferior a Efluelda», la vacuna de la multinacional francesa.

Esta campaña se dirigió principalmente a los profesionales sanitarios de Alemania y Francia, mercados en los que Sanofi goza de una posición dominante, según el análisis de los servicios europeos de Competencia, que dirige la española Teresa Ribera.

En dicha campaña se sugería, por ejemplo, que la evidencia científica que respalda la vacuna de CSL Seqirus es «más débil» que la que existe para la vacuna de Sanofi, un mensaje que «contradice las conclusiones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y de los técnicos nacionales sobre inmunización de Alemania y Francia».

La Comisión Europea también apunta a «representaciones engañosas e inexactas» de las recomendaciones nacionales de vacunación y a afirmaciones realizadas en el contexto del mercado alemán en las que se sugiere que la recomendación de Fluad para el país está sujeta aún a «objeciones científicas no resueltas» por parte de las asociaciones médicas.

Estas prácticas, de ser confirmadas, supondrían una violación de las reglas comunitarias de competencia que prohíben el abuso de posición dominante, aunque el Ejecutivo comunitario ha advertido de que la apertura de la investigación no prejuzga el resultado de la misma.

Bruselas ha llegado a estas conclusiones preliminares tras haber realizado registros por sorpresa en las oficinas de Sanofi en septiembre del pasado año.

«Las vacunas contra la gripe protegen a decenas de miles de europeos cada año. La decisión de hoy de abrir una investigación formal muestra la determinación de la Comisión para atajar prácticas de desprestigio que pueden dañar indebidamente la competencia y las decisiones informadas de los consumidores», expresó Ribera en un comunicado. EFE

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