Bruselas muestra su «total solidaridad» con Sánchez tras los ataques de Musk y Dúrov

Bruselas, 6 feb (EFE).- La Comisión Europea mostró este viernes su «total solidaridad» con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante los ataques que ha recibido esta semana del propietario de X, Elon Musk, y el fundador de Telegram, Pável Dúrov, por la voluntad de España de aumentar el control de las plataformas digitales.

«Total solidaridad con el primer ministro español. Por supuesto, condenamos cualquier ataque a los líderes de nuestros Estados miembros», dijo el portavoz de política digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución.

El portavoz afirmó que Bruselas «apoya» las acciones que los países de la UE quieren llevar a cabo a nivel nacional para regular a las redes sociales, aunque insistió en que las medidas que se adopten deben respetar la ley de servicios digitales (DSA), la norma que fija obligaciones a las plataformas a nivel comunitario.

El Ejecutivo comunitario ha celebrado esta semana que el Gobierno quiera prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, pero ha advertido que la legislación no puede imponer a las plataformas ningún sistema de verificación de edad porque es algo que no contempla la normativa europea.

Y cuestionó la intención del Ejecutivo de responsabilizar a los directivos de las plataformas por incumplir las leyes, porque la DSA no persigue a individuos sino a las plataformas.

Tras las medida que anunció en Dubái, Musk y Dúrov han cargado esta semana contra Sánchez. El dueño de X dijo que es «un tirano y un traidor al pueblo español», mientras que el consejero delegado de Telegram difundió un mensaje a todos los usuarios españoles a través del canal oficial de la aplicación en el que mostraba su desacuerdo con la propuesta del presidente del Gobierno. EFE

