Bruselas no teme una escasez inmediata de gas en la UE, pero sí «consecuencias duraderas»

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(Actualiza con información de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas)

Bruselas, 9 abr (EFE).- La Comisión Europea no teme que la Unión Europea (UE) afronte un riesgo «inmediato» de escasez de gas por la guerra contra Irán, pero sí anticipa «consecuencias duraderas» derivadas de la crisis en el estrecho de Ormuz.

«No se observan riesgos inmediatos para la seguridad del suministro. Se prevén consecuencias duraderas, por lo que es importante empezar a prepararse para el invierno», señaló un alto funcionario, bajo condición de anonimato, tras una reunión del Grupo de Coordinación de Gas del Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea ha pedido reiteradamente a los Estados miembros empezar a rellenar sus depósitos de gas de cara a la próxima estación invernal en la UE, que deben llegar al 80 % de su capacidad antes del 1 de noviembre.

Sin embargo, esos almacenes se encuentran actualmente al 28 % de capacidad y no han rebasado el techo del 30 % desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva sobre Irán a finales de febrero.

«La UE dispone ahora de tiempo y herramientas para anticipar los desafíos y prepararse en consecuencia», señalaron las fuentes comunitarias, que agregaron que «la inyección temprana es un desarrollo muy positivo y puede ayudar a evitar tensiones al final del verano».

En paralelo, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (ENSTOG) publicó este jueves sus perspectivas de suministro y subrayó que la capacidad de cerca de 1.600 Teravatios-hora (TWh) o 145 millardos de metros cúbicos (bcm) de gas de almacenamiento se encuentra «por debajo de los tres años anteriores y al mismo nivel que antes de la crisis energética».

«Europa entra en la temporada estival de inyección con un nivel de almacenamiento mucho más bajo que en los últimos años, en un momento en que los mercados energéticos mundiales y el suministro están bajo presión. Es fundamental comenzar a inyectar gas lo antes posible, incluso ya en abril», declaró en un comunicado el director general de ENTSOG, Piotr Kus.

El experto agregó que «el mantenimiento del suministro de GNL también es esencial para evitar restricciones de demanda en determinadas situaciones».

La UE obtiene el 40 % de sus importaciones de queroseno del estrecho de Ormuz, así como el 8,5 % del gas natural licuado (GNL) y un 7 % del petróleo, tanto crudo como refinado, esencialmente de Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Los técnicos comunitarios expertos en petróleo señalaron ayer, miércoles, que la UE tampoco afrontará escasez de crudo o productos refinados al menos durante el mes de abril. EFE

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