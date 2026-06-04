Bruselas ofrece 50 millones euros a Armenia para aliviar restricciones comerciales rusas

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Bruselas, 4 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este jueves que el bloque europeo está preparando una paquete de ayuda para Armenia que incluye 50 millones de euros para aliviar los efectos económicos de las restricciones a productos armenios impuestas por Rusia en las últimas semanas.

Así se lo transmitió la mandataria europea al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, durante una llamada telefónica, según informó hoy un comunicado de la CE.

«Esto no es más que una forma de coacción económica, y es inaceptable. Al ampliar las restricciones a la exportación de productos armenios, Moscú está utilizando las relaciones económicas como arma para ejercer presión política. Conocemos este guion de sobra. Por eso Europa se mantiene firmemente del lado de Armenia», apuntó el comunicado.

Seguidamente, aseguró que la UE está «preparando un paquete de ayudas (que) incluye ayuda financiera inmediata, por valor de más de 50 millones de euros. Y habrá más».

«Se trata de una ayuda presupuestaria directa que se destinará directamente a las instituciones armenias, y que se inscribe en el marco de nuestro plan de resiliencia y crecimiento para Armenia», especificó el portavoz europeo de Ampliación, Guillaume Mercier, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo.

En concreto, la conservadora alemana apuntó a «medidas destinadas a facilitar el comercio de determinados productos armenios, en particular los agroalimentarios», así como «apoyo concreto a los sectores afectados, como el sector florícola armenio, dado que Rusia ha restringido recientemente las importaciones de flores de Armenia basándose en acusaciones cuestionables».

Por ejemplo, Von der Leyen anunció que mañana llegará a Letonia un envío de 10.000 flores procedentes de Armenia.

El acercamiento del Gobierno armenio a la Unión Europea y la celebración de dos cumbres europeas en Ereván en mayo pasado, a una de las cuales asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, impulsaron a Moscú a exigir a Ereván que eligiese entre la pertenencia a la Unión Económica Eurasiática (UEE), liderada por Rusia, y la UE.

Según el Gobierno armenio sus pasos no pretenden perjudicar las relaciones con Rusia, el principal socio comercial del país caucásico, sino diversificar la política exterior del pequeño país.

Sin embargo, Rusia introdujo en las últimas semanas restricciones a las importaciones de agua mineral, frutas, verduras, pescado y otros productos de Armenia, medidas que fueron calificadas de «políticas» por Ereván.

Por su parte, Von der Leyen señaló también durante su llamada con Pashinián que la UE seguirá «conectando a nuestras empresas, dando seguimiento a los compromisos adquiridos en nuestra reciente cumbre de Ereván».

También resaltó que «la reciente reapertura de las rutas comerciales con Turquía, incluida la conexión ferroviaria a través de Georgia y Turquía, es un excelente paso adelante» y adelantó que Armenia «tiene el potencial de convertirse en un centro estratégico que conecte Europa, el Cáucaso Meridional y Asia Central».

Para ello, la mandataria europea dijo que la UE estaría dispuesta «a apoyar las infraestructuras y los pasos fronterizos a medida que se reabran las conexiones regionales».

Finalmente, ambos socios acordaron avanzar en estas prioridades durante la próxima reunión ministerial de la Plataforma de Conectividad que se celebrará el 23 de junio, así como la creación de un grupo de trabajo conjunto UE-Armenia para coordinar los esfuerzos. EFE

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