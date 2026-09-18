Bruselas pide «prudencia fiscal» al Eurogrupo ante el encarecimiento de la deuda soberana

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Dublín, 18 sep (EFE).- La Comisión Europea pidió este viernes a los Gobiernos de la eurozona, sobre todo a los de países con altos niveles de deuda pública, que adopten políticas presupuestarias «prudentes» ante la subida de los rendimientos de los bonos soberanos a nivel global, que aumentará sus costes de financiación.

«Se trata de un fenómeno mundial y sus repercusiones se irán dejando sentir gradualmente en toda Europa, especialmente en los Estados miembros con una elevada deuda pública», advirtió el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona (el Eurogrupo) en Dublín.

Durante la misma, los socios del euro pasaron revista a la situación de una economía que, si bien ha resistido mejor de lo esperado al impacto de la crisis en Oriente Medio, afronta aún riesgos ligados sobre todo a la subida de los precios de la energía y la volatilidad en los mercados de deuda soberana, donde la rentabilidad de los bonos, incluidos los europeos, ha aumentado en las últimas semanas.

En este escenario, Bruselas recomienda a los Gobiernos que se ciñan a los objetivos pactados en sus planes de ajuste a medio plazo y que «dosifiquen cuidadosamente» el uso de la flexibilidad que ha concedido Bruselas para el gasto en defensa y seguridad energética, así como que «mejoren la calidad de sus finanzas públicas».

El plazo medio de vencimiento de la deuda soberana en la eurozona es «relativamente largo», lo que significa que el impacto sobre los costes del repago de su deuda «solo se notará gradualmente, dando a los Estados tiempo para ajustar sus políticas», dijo Dombrovskis.

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, recogió el guante: «En tiempos de incertidumbre, la credibilidad se convierte en un activo económico (…). Por eso tenemos que mantenernos en la senda fiscal que hemos acordado», dijo también en la rueda de prensa.

El también titular de Finanzas griego señaló, no obstante, que los diferenciales de riesgo de la eurozona «siguen siendo contenidos» en comparación con situaciones pasadas y, al contrario que en crisis precedentes, la situación no se ha traducido en inestabilidad económica.

En este sentido, consideró que no hay «fragmentación» entre los países de la eurozona, que están teniendo un desempeño «igual de bueno o mejor que otras grandes economías». «Estamos preocupados, pero no nerviosos», resumió.

El alza de los intereses de los bonos aumenta el gasto para las arcas públicas, sobre todo en los países con un mayor endeudamiento -Grecia, Italia, Francia, Bélgica y España-, en un momento en el que muchos cuentan con escaso margen fiscal para afrontar unos gastos crecientes, ya sean inversiones en defensa o medidas de apoyo frente a la inflación.

Las miradas están puestas, en particular, en Francia, que este viernes volvió a registrar los rendimientos más elevados por su deuda entre los países de la eurozona, por encima del 4,5 %, y cuyo Gobierno acaba de empeorar las previsiones de déficit público hasta el 5,4 % del PIB para este año.

Su titular de Finanzas, Roland Lescure, aseguró a su llegada al encuentro que el país quiere «estar en línea con su compromiso europeo y bajar el déficit este año» y para el próximo «prevé hacer un esfuerzo muy importante», con un presupuesto que contempla un plan de ahorro de 54.000 millones de euros.

En este contexto, la receta del Eurogrupo para hacer frente al aumento del precio de los combustibles, el otro gran factor que ensombrece las perspectivas económicas, sigue siendo la misma que al inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán: medidas temporales, enfocadas en los más vulnerables y dirigidas a reducir el consumo de hidrocarburos.

España, Alemania, Italia, Polonia, Portugal y Austria han reclamado a Bruselas que plantee un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas cuya recaudación contribuya a hacer frente al efecto de la crisis, pero la Comisión descarta ponerla sobre la mesa, al menos de momento.

Los ministros prevén abordar la cuestión en su reunión de octubre en Luxemburgo. EFE

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