Bruselas pide una «plena y permanente» apertura del estrecho de Ormuz

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Bruselas, 17 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pidió este viernes que se restaure la «plena y permanente libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz, algo que consideró «una prioridad urgente y compartida».

Von der Leyen participó en una videoconferencia junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, y otros líderes mundiales en la que acordaron estrechar la colaboración con sus socios de Oriente Medio y el Golfo para «fortalecer sus asociaciones», según dijo en una publicación en sus redes sociales.

Durante el transcurso de esta reunión, Irán anunció que el estrecho de Ormuz se mantendrá «totalmente abierto» hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que también participó en la videoconferencia, afirmó en este sentido que el tránsito por vías marítimas como Ormuz «debe permanecer abierto y libre de trabas» y que «cualquier esquema de pago por paso establecerá un precedente peligroso».

«Irán debe abandonar cualquier plan para imponer tasas de tránsito. Europa desempeñará su parte en la restauración del flujo libre de energía y comercio, una vez que se consolide un alto el fuego», dijo en la red social X.

Kallas recordó que la misión naval Aspides de la UE ya está operando en el Mar Rojo y «puede fortalecerse rápidamente para proteger el transporte marítimo en toda la región».

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció la reapertura del estratégico estrecho por el que transita un 20 % del petróleo mundial después de que anoche entrase en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington. EFE

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