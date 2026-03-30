Bruselas propondrá la activación del Fondo de Pesca UE para ayudar al sector

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Bruselas, 30 mar (EFE).- El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, anunció este lunes que tiene previsto proponer la activación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y Acuicultura (FEMPA) para ayudar al sector ante la crisis derivada del aumento de los precios de combustible.

Admitió que el conflicto en Oriente Medio ha afectado a los sectores pesquero y de la acuicultura, y aseguró que Bruselas está «explorando soluciones».

«Seguimos muy de cerca diariamente cómo evoluciona la situación y el impacto que tiene en los mercados pesqueros y estamos dispuestos a actuar con contundencia. En particular, mis servicios están trabajando en soluciones dentro del marco FEMPA», explicó el comisario a los ministros de Pesca, reunidos en un Consejo.

Dijo en ese contexto que su intención es plantear la activación del artículo 26.2 del Reglamento FEMPA, lo que permite articular medias de apoyo al sector ante episodios «extraordinarios», y añadió que los servicios de la Comisión «ya están trabajando con ese objetivo en mente».

Además, aseguró que se están estudiando propuestas de los representantes del sector y que se van a examinar «otras ideas adicionales» planteadas hoy por los países de la UE.

«El objetivo es permitir a los Estados miembro que, con rapidez, puedan ayudar a los operadores afectados en estos tiempos difíciles», aseguró.

El punto sobre la pesca se trató durante un debate en el Consejo centrado en la transición energética del sector pesquero.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró durante el mismo que «hacer la pesca del siglo XXI con los barcos del siglo XX es una tarea imposible» y añadió que para avanzar en la sosteniblidad energética «es necesario construir nuevos buques, mejor adaptados a la transición», y que sean más «seguros» y «confortables».

Lamentó, por otro lado, que con vistas al próximo periodo presupuestario plurianual se prevea una reducción de los fondos del FEMPA, que será casi un tercio de los fondos actuales, y consideró que «va a ser imposible» avanzar en esas condiciones y «habrá que recurrir a otros instrumentos».

En particular, Planas dijo que piensa en el BEI «para conseguir esa financiación publico y privada, necesaria para la renovación del sector».

Además, el titular español de Pesca señaló que en el momento actual es «particularmente grave» no contar con una reserva de crisis en el sector pesquero, y que ni siquiera esa posibilidad esté prevista en la propuesta de la CE para el periodo 2028-2034.

«El incremento de los precios del gasóleo llama urgentemente y así se lo pedimos a la CE, a adoptar medidas similares a las de la covid o el inicio de la guerra en Ucrania», consideró Planas, que se refirió a las medidas puestas en marcha en España para ayudar a los pescadores.

«Es el único medio: que los precios no aumenten y que nuestros pescadores puedan salir a faenar», concluyó. EFE

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