Bruselas sanciona a cinco empresas y una directiva rusas vinculadas a la guerra con drones

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Bruselas, 17 jul (EFE).- El Consejo de la UE -los países- añadió este viernes a cinco entidades del grupo empresarial ruso ABS Electro y a la directora de su consejo de administración a su lista de sanciones tras los ataques rusos contra Kiev del 1 y 5 de julio.

Las medidas restrictivas afectan a cinco entidades del grupo empresarial ruso ABS Electro, que desarrolla y fabrica componentes electrónicos y radioelectrónicos necesarios para la guerra con drones, así como a la directora de su consejo de administración, Irina Kharisova.

Bruselas las acusa de contribuir al desarrollo de sistemas que aumentan la capacidad de los vehículos aéreos no tripulados rusos al incrementar su resistencia frente a la guerra electrónica.

Uno de los productos clave del grupo es la antena Kometa, diseñada para interferir en comunicaciones de radio, satélite y radar, y empleada en los drones Shahed y Geran y en equipos de bombas guiadas, según el texto de la decisión, publicado hoy en el Diario Oficial de la UE.

Además, varias de las empresas producen sistemas de control automatizado para el sector energético ruso, una fuente sustancial de ingresos para el Kremlin, según un comunicado del Consejo.

Las designaciones de hoy se adoptaron en el marco de las medidas restrictivas relativas a acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

En concreto, los Veintisiete vinculan las nuevas designaciones a los recientes ataques contra Kiev en las noches del 1 y el 5 de julio pasados.

Con las incorporaciones de hoy, la lista de este régimen de sanciones, vigente desde 2014, suma ya 2.105 personas y 992 entidades, según la numeración del Diario Oficial de la UE.

Las restricciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a su disposición o en su beneficio. A las personas físicas designadas se les impone además la prohibición de viajar a la UE. EFE

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