Bruselas urge a instituciones europeas a avanzar en la ley contra abuso sexual infantil

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Bruselas, 8 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) urgió este miércoles al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a avanzar en las negociaciones para poner en marcha una ley contra el abuso sexual infantil en línea después de que el pasado viernes expiraran las normas temporales que permiten detectar, denunciar y eliminar de manera voluntaria estos contenidos.

Cuatro miembros del colegio de comisarios de la CE han enviado una carta para «instar y alentar» a ambas instituciones europeas «a encontrar una solución a la situación actual», explicó Thomas Reigner, portavoz del Ejecutivo comunitario, en la rueda de prensa diaria de la Comisión en la que no especificó qué comisarios la firmaron.

«Es ilegal, es repugnante, no tiene lugar en Europa. Es por esto que cuatro miembros del colegio, y no recuerdo muchas cartas enviadas por cuatro miembros juntos, han enviado una carta precisamente para instar y alentar a nuestros colegisladores a encontrar una solución a la situación actual. Nuestra posición es muy clara», añadió Reigner.

La Comisión, explicó, se centra en estos momentos en encontrar, en primer lugar, «una solución a largo plazo», a la vez que busca acordar con los Estados miembros soluciones «a corto plazo» para reactivar las medidas que expiraron el pasado viernes.

El Consejo (países de la UE) y el Parlamento Europeo no lograron el lunes 23 de marzo acordar la prórroga de una excepción que permite a los proveedores de internet detectar de manera voluntaria el abuso sexual infantil en internet.

Tras el fracaso, se echaron la culpa mutuamente y alertaron de que esa falta de acuerdo impedirá seguir aplicando la normativa vigente, lo que deja a la UE de momento sin un instrumento legal contra la difusión de esos contenidos. EFE

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