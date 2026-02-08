Buenos Aires vuelve a abrir puertas al circuito mundial con ausencias de última hora

3 minutos

Buenos Aires, 8 feb (EFE).- El IEB+ Argentina Open abrirá desde este lunes la disputa de su cuadro principal en el emblemático Buenos Aires Lawn Tennis Club con las bajas de última hora del único top 10 inscripto, Lorenzo Musetti, y del experimentado Gaël Monfils, por lo que la principal atracción estará en el mejor argentino del ranking ATP, Francisco Cerúndolo.

El máximo torneo a disputarse este año en Argentina, de categoría ATP 250, perdió al italiano Musetti (5) por un desgarro muscular sufrido en Australia, y también al francés Monfils (165), quien transita su año de retiro y canceló su participación debido a un virus estomacal.

Ante este escenario, el local Francisco Cerúndolo (19) asume el rol de primer preclasificado del certamen y buscará su primer título en Buenos Aires tras ser finalista en 2022 y 2025.

Las otras atracciones serán el joven brasileño João Fonseca (34), campeón defensor tras su consagración en 2025; el ítalo-argentino Luciano Darderi (23), que llega en el mejor ranking de su carrera tras un gran inicio de temporada; y su compatriota Matteo Berrettini (58), que se presentará por primera vez en el torneo de la capital argentina.

La lista de ausencias por lesión incluye al francés Alexandre Müller (49), pero abundan los nombres destacados que integran el top 100 y correrán sobre la tierra batida del Lawn Tennis: los argentinos Sebastián Báez (35), Camilo Ugo Carabelli (48), Tomás Etcheverry (54); el alemán Daniel Altmaier (44); el bosnio Damir Dzumhur (62); y el español Pedro Martínez (77).

Con un cuadro principal de 28 jugadores, donde los cuatro mejores preclasificados debutan directamente en los octavos de final entre miércoles y jueves, esta 26º edición del torneo -realizado por primera vez en 1968- presentará sus versiones individuales y dobles.

La cita, que marcará el inicio de la la gira latinoamericana de tierra batida, impuso a sus organizadores el desafío de un plan de partidos que contemplen que este fin de semana en el mundo se disputó la primera jornada de Copa Davis, una complicación logística que, entre otros protagonistas, afectó al capitán ‘Albiceleste’, Javier Frana, en la confección de su plantilla para enfrentar a Corea del Sur en Busán.

A lo largo de la historia este torneo tuvo como campeones a grandes figuras del tenis mundial, como el argentino Guillermo Vilas (máximo ganador con ocho conquistas); los españoles Rafael Nadal (en 2015), Carlos Alcaraz (en 2023), David Ferrer (en 2012, 2013 y 2014) y Carlos Moya (en 1995, 2003 y 2006); el brasileño Gustavo Kuerten (2001); el checo Ivan Lendl (1981); y el austríaco Dominic Thiem (2016 y 2018).

Con el habitual trofeo en forma de mate, el IEB+ Argentina Open presentará a su nueva mascota ‘Mati el Mate’ y espera al entusiasta público local en el tradicional predio de Buenos Aires, que atravesó una marcada renovación para ofrecer una experiencia a tono con los torneos del resto del mundo. EFE

