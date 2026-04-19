Bulgaria vota en elecciones anticipadas con un expresidente como favorito

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Bulgaria comenzó a votar el domingo en sus octavas elecciones en cinco años, con el grupo del expresidente Rumen Radev como favorito para ganar con la promesa de combatir la corrupción.

Las urnas en el país de la Unión Europea y la OTAN, de 6,5 millones de habitantes, abrieron a las 04H00 GMT y deberán cerrar a las 17H00, con los resultados de las encuestas en pie de urna divulgados poco después.

Los resultados definitivos se podrán conocer a partir del lunes.

Bulgaria se ha visto inmersa en una crisis política desde 2021, cuando grandes protestas contra la corrupción forzaron la caída del gobierno conservador de Boyko Borissov.

Radev, un exgeneral de la fuerza aérea búlgara que defiende un acercamiento con Rusia y rechaza la ayuda militar para Ucrania, fue presidente durante nueve años.

El hombre de 62 años lidera el recién formado partido de centroizquierda Bulgaria Progresista, con el 35% de apoyo en las encuestas antes de la votación del domingo.

Su propuesta política consiste en «liberar» a Bulgaria, el país más pobre de la UE, de «su modelo de gobernanza oligárquico».

El partido proeuropeo GERB, de Borissov, aparece en segundo lugar de las encuestas con alrededor del 20%, por encima del liberal PP-DB, también proeuropeo.

Radev ha rechazado la política europea de energía verde, que considera ingenua «en un mundo sin reglas», así como cualquier envío de armas a Ucrania para combatir la invasión rusa.

Por su parte Borissov, de 65 años, niega que Radev traiga algo «nuevo», y asegura que el GERB «cumplió los sueños de los años 1990» con logros como la incorporación de Bulgaria a la eurozona este año.

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